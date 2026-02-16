كم مدة تحديث ابشر؟ أبشر أفراد 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 09:03 مساءً - إن تحديث نظام “أبشر” يعتبر أمرًا ضروريًا في عصر التكنولوجيا الحديثة، حيث يلعب هذا التطبيق الحكومي دورًا مهمًا في تسهيل الإجراءات الإدارية وتوفير الخدمات الحكومية للمواطنين، سيتم تناول في هذا المقال عبر جريدة لحظات نيوز كم مدة تحديث نظام “أبشر”، وكيف يمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه التحديثات المستمرة.

كم مدة تحديث ابشر

يمكن تعديل أو تحديث معلومات الجواز مرة واحدة فقط كل خمس سنوات عبر منصة أبشر الإلكترونية، ولا يمكن تحديث معلومات الجواز إذا كانت المدة المتبقية في صلاحية الجواز أكثر من سنة واحدة.

خطوات تحديث جواز السفر من منصة أبشر

يمكن للمقيمين في المملكة تحديث معلومات جوازات سفرهم من خلال منصة أبشر للخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية باستخدام الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة منصة أبشر الإلكترونية من خلال هذا الرابط “من هنا“. اختر “أبشر للأفراد” واتصل بالمنصة. انتقل إلى علامة التبويب “خدماتي”. اختر قطاع الجوازات. اضغط على “تحديث بيانات جواز السفر المقيم”. الضغط على زر ابدأ الخدمة. قم بتحديد ما إذا كنت مدعومًا أم معالًا. قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة مثل رقم جواز السفر وتاريخ إصداره وتاريخ انتهاءه. أكد القبول بالشروط والأحكام. اضغط على أيقونة “تأكيد” لإرسال بياناتك واكتمال عملية التحديث.

رسوم تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين

لكي تقوم بتحديث بيانات جواز السفر عليك القيام بدفع الرسوم الخاصة بالتحديث أولاً، وتتمثل هذه الرسوم كما يلي:

المدة الرسوم بالريال السعودي نقل معلومات الجواز مجانية تجديد الجواز لمدة 5 سنوات 300 تجديد الجواز لمدة 10 سنوات 600

شروط تحديث معلومات جواز سفر

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لتحديث معلومات جواز السفر للمقيمين في المملكة العربية السعودية، وهذه الشروط تتضمن:

يُسمح لأولياء الأمور بتحديث بيانات جواز السفر لأولادهم الذين لم يبلغوا سن 21 عامًا.

يجب على صاحب جواز السفر تحديث البيانات بنفسه أو بمفوض رسمي إن وجد.

يجب تحديث معلومات جواز السفر من خلال منصة أبشر كل 5 أعوام، وفي حالة الحاجة لتجديد أكثر من ذلك، يجب زيارة أقرب مكتب جوازات في السعودية.

وجود حساب على منصة أبشر الإلكترونية.

صورة وبصمة المقيم مسجلة على منصة أبشر.

دفع رسوم تحديث جواز السفر.

الحضور الشخصي داخل حدود المملكة العربية السعودية للاستفادة من الخدمة.

تسديد جميع الرسوم المتعلقة بالمخالفات المرورية إن وجدت.

تسجيل المقيم في العنوان الوطني.

إذا كان عمر المقيم أقل من 21 عامًا، يجب الحصول على موافقة ولي الأمر.

في الختام، تبقى مدة تحديث نظام “أبشر” أمرًا حيويًا لضمان استمرار تقديم الخدمات الحكومية بفعالية وسهولة للمواطنين. من خلال الاستفادة من التحديثات المستمرة والمتجددة في هذا التطبيق، يمكن للمجتمع الاستمرار في الاعتماد على “أبشر” كوسيلة موثوقة للوصول إلى الخدمات الحكومية بسهولة ويسر.