نقلا عن الجوازات .. رسوم إصدار جواز سفر للأطفال بالسعودية 1447 وشروط استخراجه، حيث حرصت المملكة العربية السعودية على وضع بعض الشروط الخاصة بجواز سفر الأطفال، لذلك سوف نعرض لكم من خلال موقع لحظات نيوز بعض المعلومات عن رسوم إصدار جواز سفر للأطفال بالسعودية.

رسوم إصدار جواز سفر للأطفال بالسعودية

صرحت إدارة الجوازات في المملكة العربية السعودية عن الرسوم الخاصة إصدار جواز سفر للأطفال في السعودية، وكانت على النحو التالي:

في حالة أن كان جواز السفر مستمر لمدة خمس سنوات، سوف تصل قيمته إلى 300 ريال سعودي.

أما لو كان جواز السفر خاص بشخص قد تخطى عمره الواحد والعشرين عام، سوف يكون سعر الجواز 600 ريال سعودي.

لا يحق للطفل إصدار جواز سفر لفترة أقل من خمس سنوات.

شروط إصدار جواز سفر للأطفال

حرصت إدارة الجوازات في المملكة العربية السعودية على وضع بعض الشروط الخاصة بإصدار جواز سفر للأطفال، والتي كانت تتمثل في الآتي:

يجب على الشخص أن يقوم بحجز موعد في منصة أبشر “من هنا“.

الحرص على إحضار الطفل في المقابلة التي تم تحديد موعدها.

التأكد من دفع كل الرسوم المستحقة.

لا يجب أن يكون قد تم تسجيل أي مخالفات مرورية.

التأكد من إرسال البطاقة العائلية ومعها صورتين للطفل.

في حالة أن كان الطفل غير مسجل في منصة أبشر، يجب على ولي الأمر الحضور من أجل الإمضاء على كل المستندات والأوراق.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر

حتى تتمكن من الحصول على جواز سفر للأطفال، عليك أن تلتزم بإحضار الأوراق التالية:

صورة شخصية للطفل.

صورة من هوية الأب والأم ورخصة قيادة أو إحضار جواز سفر الأب.

توفير نموذج من أجل طلب للإصدار جواز السفر.

أي مستند يثبت قيمة الرسوم التي تم دفعها.

من خلال تطرقنا للحديث عن .. رسوم إصدار جواز سفر للأطفال بالسعودية 1447 وشروط استخراجه، تعرفنا على الكثير من المعلومات حول جوازات سفر الأطفال، وتبين لنا أن المملكة العربية السعودية من أكثر الدول الحريصة على وضع قوانين، وهذا لأنها ترغب دائمًا في الحفاظ على النظام العام.