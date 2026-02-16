ما هي طريقة الحصول على تأشيرة عمل بدون كفيل؟ وكيفية الحصول عليها عبر منصة قوى

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 10:09 مساءً - كيف يتم الحصول على تأشيرة عمل بدون كفيل؟ شروط الحصول على تأشيرة عمل بدون كفيل؟ تعتبر منصة قوى هي واحدة من المنصات المميزة والشهيرة التي تعمل على توفيرها الدولة لجميع الأفراد المستفيدين من كافة الخدمات الخاصة بها عبر الموقع الرسمي لها ومن خلال جريدة لحظات نيوز نتعرف على كيفية الحصول على تأشيرة العمل من دون كفيل.

كيف يتم الحصول على تأشيرة عمل بدون كفيل

توفر منصة قوى في المملكة العربية السعودية عدد كبير من الخدمات المميزة والشهيرة للوافدين والعاملين في قطاع العمل بالبلاد والتي تعتبر من أهمها هي خدمة استخراج تأشيرة العمل بدون كفيل في المملكة العربية السعودية وتتمثل الخطوات المتبعة لها في التالي:

الدخول إلى منصة قوى “من هنا“. النقر على انشاء حساب. تسجيل البيانات المطلوبة في المكان الخاص بها تعيين كلمة المرور الخاصة بالحساب وتأكيدها. يتم الولوج إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالمنصة. ملء نموذج طلب تأشيرة العمل من دون كفيل. يتم توفير المستندات المطلوبة في المكان المخصص. سداد الرسوم المستحقة للحصول على التأشيرة. النقر على زر التقديم على طلب.

شروط التقديم على تأشيرة عمل بدون كفيل

في صدد تعرفنا على الخطوات المحددة التي يتم توفيرها من أجل التقديم والحصول على التأشيرة نتطرق الآن للتعرف على شروط التقديم على تأشيرة عمل بدون كفيل في البلاد والتي تتمثل في التالي:

أن يكون الفرد المتقدم قادر على العمل في المهن المتاحة للعمالة الوافدة.

أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل الدراسي المناسب ولا يقل المؤهل عن الثانوية العامة.

أن يمتلك الفرد الخبرة المهنية العالية له.

مزايا الحصول على تأشيرة عمل بدون كفيل

بعد تعرفنا على خطوات وشروط الحصول على تأشيرة العمل بدون كفيل نستكمل الآن تعرفنا على مزايا العمل من دون كفيل وتتمثل في الآتي:

توفر للفرد حرية اختيار صاحب العمل الخاص به.

تعمل على توفير حرية الانتقال من عمل إلى آخر في البلاد.

توفر له إمكانية السفر خارج البلاد.

تعتبر تأشيرة العمل من دون كفيل هي واحدة من المستندات المهمة والمميزة التي تعمل على توفيرها منصة قوى للجميع من أجل التسهيل عليهم وتوفير الوقت والجهد اللازم للحصول على مزاياها.