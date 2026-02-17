حقيقة صرف 500 ريالًا مكرمة ملكية | صرف الضمان الاجتماعي دفعة 35 لشهر نوفمبر 2026

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 02:15 صباحاً - أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية إلى أن الأخبار المتداولة بخصوص وجود زيادة قيمتها 500 ريالًا لمستفيدي الضمان الاجتماعي في دفعة نوفمبر 2026م لا أساس لها من الصحة.

كما أكدت الوزارة على أن هذه الشائعات غير صحيحة، وأوضحت أن الدفعة 35 سوف تُصرف كما هو مُقرر لها بدون أي زيادات استثنائية، ونوهت إلى ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تصديق ما يتم نشره.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر نوفمبر 1447

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تقديم موعد إيداع دعم الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين لشهر نوفمبر القادم 2026م.

ذلك عائد إلى موافقة الأول من شهر نوفمبر الجمعة، وهو يوم عطلة رسمية في المملكة، بالتالي سيأتي الصرف يوم الخميس غدًا الموافق 31 أكتوبر 2026م.

حيث إن هذا الدعم يأتي كمبادرة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا والأفراد الأشد فقرًا في المجتمع السعودي؛ وذلك من أجل تزويدهم بالدعم المالي الذي يمكنهم بواسطته التكيف مع الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية.

يُتاح الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي بكل سهولة، وهذا عبر الموقع المخصص له إلكترونيًا، والوصول إليه “من هُنا” مباشرةً، وإدراج البيانات المطلوبة من أجل تسجيل الدخول إلى الحساب الرسمي.

من خلاله تحديد خدمة “الاستعلام عن الخدمة”، واختيار “بدء الخدمة للمتقدمين الجدد”، وبعدها تدوين البيانات اللازمة، والنقر على زر “الاستعلام عن الأهلية”، وتظهر صفحة بها النتيجة.