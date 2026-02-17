هل إيقاف الخدمات يمنع توثيق عقد الزواج في السعودية؟ 2026

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 02:15 صباحاً - هل إيقاف الخدمات يمنع توثيق عقد الزواج في السعودية؟ وما هي أسباب إيقاف الخدمات الحكومية؟ قرار الخدمات من القرارات التي يتم اتخاذها من قبل العديد من الهيئات في حق المدين لشخص آخر، حيث سنعرض من خلال موقع لحظات نيوز هل إيقاف الخدمات يمنع توثيق عقد الزواج.

يتم إيقاف الخدمات في حالة كان الشخص مدين لشخص آخر، لكن توجد العديد من الخدمات التي لا يشملها رفع الإيقاف، حيث إن إيقاف الخدمات لا يمنع توثيق عقد الزواج للأفراد الذين تم إيقاف خدماتهم، بالإضافة إلى الأمر لا يؤثر على إمكانية إضافة الأبناء وتسجيلهم في الوثائق الرسمية.

أسباب إيقاف الخدمات الحكومية

توجد العديد من الأسباب التي تتعلق بقرار إيقاف الخدمات والتي تتضح في النقاط التالية:

إيقاف إصدار صكوك التوكيل بشكل مباشر أو غير مباشر في الأموال والممتلكات.

تقديم شهادات وسجلات نشاط المدين التجاري والمهني.

منع المدين من السفر.

تصريح بتسجيل معلومات الائتمان على عدم التنفيذ.

الإفصاح عن أموال المدين الحالية والمستقبلية بما يفي بقيمة الدين المستحق.

حجز وتنفيذ الأموال حسب أحكام نظام التنفيذ.

رفع إيقاف الخدمات من خلال محكمة التنفيذ

يمكن إجراء رفع وقف الخدمات من خلال محكمة التنفيذ عبر إجراء الآتي:

زيارة لمحكمة التنفيذ المختصة. تقديم الأوراق الدالة على سداده للديون لأصحابها. تعبئة نموذج رفع إيقاف الخدمات وتقديم البيانات. انتظار استجابة المحكمة وقرارها. صدور قرار رفع إيقاف الخدمات الحكومية خلال فترة لا تزيد عن 72 ساعة. إخطار المدين برفع إيقاف الخدمات في إرسال رسالة نصية إلى رقم الجوال المسجل في أبشر.

الخدمات التي لا يشملها إيقاف الخدمات

يجب التنويه إلى أن هناك العديد من الخدمات التي يتم إدراجها في قرار وقف الخدمات وهي:

خدمات الصحة.

الحجز على السيارة الخاصة بالشخص الموقوف.

تلقي العلاج.

الحجز على منزل المواطن السعودي الذي تخلف عن تسديد مستحقات مالية لجهة أو شخص ما أو الحجز على منزل أسرته.

ألا تتجاوز قيمة الحجز ثلث الراتب الشهري للشخص الموقوف، عدا قضايا النفقة.

الحجز على جميع مستلزمات الشخص الموقوف.

الخدمات التي ينتج عن توقفها حدوث ضرر عام.

الخدمات التي يشملها قرار إيقاف الخدمات في السعودية

من الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية نوهت إلى أن هنام العديد من الخدمات التي لا يشملها قرار الإيقاف والتي منها:

الخدمات التعليمية.

خدمات العلاج إضافةً إلى الأمور الصحية.

والتسوق الإلكتروني.

والحجر على السيارة والمسكن.

الخدمات الخاصة في توثيق وتصديق المستندات.

هناك العديد من الخدمات التي لم يتم شمولها في قرار إيقاف الخدمات والتي منها توثيق العقود والمستندات التي منها توثيق عقد الزواج.