كيفية الحصول علي التامين الطبي.. للحصول علي التأمين الطبي برقم الإقامة 1447 وصلاحية التأمين

تٌعد خدمة التأمين الطبي برقم الإقامة من الخدمات التي عليها إقبال شديد بالمملكة العربية السعودية، وأصبحت الخدمة متوفرة إلكترونيًا، فيمكنك الحصول على مستوى متطور من الرعاية الصحية بأي منطقة داخل المملكة، وقد تم النهوض بالمنظومة لتحقيق أعلى كفاءة للخدمات الطبية.

التأمين الطبي برقم الإقامة وصلاحية التأمين 1447

كيفية الحصول على التأمين الطبي برقم الإقامة وصلاحية التأمين 1447

أعلنت المملكة عن طرحها لخدمة التأمين الطبي برقم الإقامة، وذلك لتقديم أعلى مستوى للرعاية الطبية بكل المستشفيات والعيادات والمراكز الحكومية، وللإستعلام عن التأمين الطبي بواسطة رقم الإقامة أو رقم الحدود، ويكون بالخطوات الآتية :

الدخول لموقع مجلس الضمان الصحي الإلكتروني واختيار خانة الإستعلام.

تسجيل رقم الإقامة للمتقدم أو رقم الحدود.

بعد تفعيل كود التحقق المرئي يتم إختيار موافق.

يتم إطلاعك على كل مايخصك بالتأمين الطبي.

صلاحية التأمين الطبي برقم الإقامة 1447

ومن خلال بوابة أبشر يتم إتمام الكشف عن صلاحية التأمين الطبي برقم الإقامة 1447 عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية السعودية بواسطة رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة من خلال موقع وزارة الداخلية السعودية بالخطوات الآتية :

الدخول لموقع بوابة أبشر الإلكترونية.

إختيار الإستعلامات الإلكترونية وتحديد الخدمة المختصة بصلاحية التأمين الطبي.

ملء البيانات المطلوبة ثم اختيار عرض لتظهر التفاصيل الكاملة للتأمين الطبي الخاصة بالمستعلم.

وعلي كل من يرغب بالإستعلام عن حقوقه التأمينية أو تقديم إقتراح أو شكوى أو الإبلاغ عن مخالفة أن يقوم بالإتصال بقنوات مجلس الضمان الصحي إما بالرقم الموحد: 920001177، أو عن طريق البريد الإلكتروني

التأمين الطبي برقم الإقامة وصلاحية التأمين 1447

أفضل طريقة للحصول على التأمين الطبي برقم الإقامة وصلاحية التأمين 1447

وتتيح خدمة التأمين الطبي للزائرين أيضًا والسائحين إستعلامهم عن خدمة التأمين الطبي برقم إقامتهم، وذلك للتأكد من إستمرار صلاحية التأمين ،ومعرفة الشركة التي قامت بإصداره أيضًا، وللتحقق من صلاحية التأمين لأي زائر يتم إتباع الخطوات الآتية :

دخول الموقع الإلكتروني لمجلس الضمان.

ملء البيانات الخاصة بجواز السفر للزائر، والتي تم بها إستخراج وثيقة التأمين.

تفعيل رمز التحقق ثم إختيار خانة موافق فتظهر كل النتائج بالكامل.

وختامًا فقد ذكرنا لكم كافة التفاصيل عن التأمين الطبي برقم الإقامة وصلاحية التأمين1447، وكيفية الحصول عليه والتحقق من صلاحيته اليكترونيًا، وذلك من خلال موقع مجلس الضمان.