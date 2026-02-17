الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 02:15 صباحاً - ما هي أسعار تذاكر قطار سار 2026

يبحث كثيرون عن أسعار تذاكر قطار سار 2026 حيث يهتم بها الأشخاص المقبلين على السفر عبر الخطوط الحديدية بالمملكة السعودية، وتعتبر الأسعار من البيانات الهامة التي تحرص الشركة على توضيحها للعملاء، كما وفرت شركة سار من خلال موقعها الرسمي الإلكتروني كافة المعلومات المتعلقة بطريقة الحجز ودرجات الحجز وأسعار التذاكر عبر سار، وسوف نتعرف على أبرز التفاصيل الموضحة لأسعار تذاكر قطار سار.

أسعار تذاكر قطار سار 2026

تتفاوت أسعار تذاكر قطار سار 2026 بين المسافرين وذلك تبعاً لعدة عوامل قامت الشركة بتوضيحها من خلال موقعها الرسمي الإلكتروني، ومن أبرز هذه العوامل ما يلي:

نوع القطار الذي ترغب بالسفر به.

الوقت الذي يتم فيه شراء التذاكر.

نوع الراكب الذي يرغب بالسفر من خلال القطار.

درجة السفر التي ترغب بالحجز عليها.

سعر تذكرة قطار سار من الجوف الرياض

سعر تذكرة حجز قطار سار من الجوف للرياض يبدأ تقريباً من 60 ريال سعودي، وسوف نتعرف على أبرز تفاصيل سعر تذكرة القطار كما يلي:

يتم حجز التذاكر للأشخاص البالغين الذين يبلغ عمرهم 18 سنة فيما فوق، وأيضاً للأشخاص غير المؤهلين لأي امتياز للسعر المخفض.

إمكانية شراء التذاكر الخاصة بالشباب من قبل الأطفال عند سن 12 سنة ل17 سنة، وهذه التذكرة هي التي تمنحهم خصم بنسبة الثلث من السعر عند الحجز بالدرجة الاقتصادية، وعند الحجز بدرجة رجال الأعمال يتم الخصم بنسبة 25% مقابل سعر تذكرة البالغين.

تحجز تذاكر الأطفال للذين يتفاوت سنهم بين عامين إلى 11 عام، وتتميز التذكرة بأن تكلفتها نصف سعر تذاكر البالغين وذلك بالدرجة الاقتصادية.

يتم حجز التذاكر الخاصة بالرضع حتى عام واحد ويترتب عليها أن يتم تخصيص مساحة مجانية لهم بدرجة رجال الأعمال والدرجة الاقتصادية بدون حجز مقعد، ويجب أن يكونوا برفقه فرد بالغ.

يتم حجز تذاكر للطلاب بقطار الشمال لمختلف الطلبة بالتعليم العام من سن 12 عام إلى 18عام وتوفر نسبة خصم تصل إلى 50% من سعر تذكرة الطلبة المسافرين بالدرجة الاقتصادية.

سعر تذكرة قطار سار من الرياض الدمام

يمكن توضيح أبرز البيانات والمعلومات حول الأسعار الخاصة بتذاكر قطار سار الرياض الدمام وهي كما يلي:

يتم حجز وشراء تذاكر للبالغين الذين يتخطى عمرهم ال18 عام.

يتم حجز تذاكر للشباب من سن 12 إلى 17 سنة ويمكن لهذه الفئة شراء تذكرة شباب بدلاً من البالغين.

يتم شراء التذاكر الخاصة بالأطفال المسافرين من عمر سنتين إلى 11 عام بالدرجو الاقتصادية ودرجة رجال الأعمال بخصم 50% من تكلفة تذكرة البالغين.

تذاكر الرضع المسافرين تكون مجاناً وعند الحجز لا يحصلون على مقعد بل يجلسون بمقعد أحد الوالدين.

بدرجة رجال الأعمال يدفع الرضع المسافرين نسبة 30% من تكلفة تذكرة البالغين ويجلسون بمقعد أحد الوالدين.

تذاكر الطلاب بالتعليم يتم شراؤها من عمر 12 إلى 18 سنة والطلاب بالتعليم العالي من سن 19 سنة فيما فوق ويحصلون على خصم 50% من تكلفة التذكرة التي يحجزها الأشخاص البالغين بالدرجة الاقتصادية.

يحصل العملاء مرضى السرطان وذوي الإعاقة على خصم يصل نسبته إلى 50% من سعر تكلفة تذكرة البالغين الذين يسافرون بالدرجة الاقتصادية.

الرقم المجاني الموحد لقطار سار

تسمح شركة سار للخطوط الحديدية بالسعودية للعملاء بخدمة الحجز الهاتفي للتسهيل على العملاء عملية حجز التذاكر، وذلك من خلال التواصل على الرقم المجاني 920000329 المتوفر لاستقبال المكالمات الخاصة بالعملاء على مدار الأسبوع والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالأسعار وحجز التذاكر.

في نهاية مقالنا قد عرفنا أسعار تذاكر قطار سار 2026 والرقم المجاني الموحد لقطار سار.