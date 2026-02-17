الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 02:15 صباحاً - أبشر اعمال الازرق 1447 إنشاء حساب جديد

تم إطلاق المنصة الإلكترونية أبشر أعمال ذات اللون الأزرق عام 2017 وذلك من قبل وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية والتي تم إطلاقها في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تقديم الخدمات لكافة أصحاب الشركات ورجال الأعمال والعاملين من المقيمين داخل المملكة بشكل إلكتروني بحت دون الحاجة للذهاب إلى جهة حكومية، لذلك من خلال موقع لحظات نيوز سنتعرف على كيفية إنشاء حساب في أبشر أعمال.

توفر وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية إمكانية قيام صاحب الشركة أو رجل الأعمال بإنشاء حساب جديد في منصة أبشر أعمال ذات اللون الأزرق وذلك من خلال عدة خطوات تتم في غضون دقائق، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

الدخول على منصة أبشر أعمال الرقمية “من هنا“. الضغط على مستخدم جديد. كتابة اسم المستخدم باللغة العربية والإنجليزية. كتابة رقم الهاتف الجوال. إدخال رقم الهوية الوطنية أو الإقامة. كتابة البريد الإلكتروني تعيين كلمة مرور خاصة بالمستخدم. سيتم استلام رسالة نصية على الهاتف الجوال تحتوي على رمز التحقق لتفعيل الحساب. كتابة رمز التحقق في الخانة المخصصة له.

الضغط على تسجيل الدخول.

يستطيع المستخدم أن يتصفح المنصة ويختار أي خدمة.

شروط التسجيل في أبشر أعمال

حددت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بعض الشروط التي يجب استيفاءها حتى يستطيع الشخص أن يستفيد من خدمات أبشر أعمال المتوفرة، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي:

أن يكون العميل مقيم دائم داخل المملكة العربية السعودية.

أن يقوم بسداد كافة الرسوم المفروضة على الإقامات.

دفع كافة غرامات التأخير إن وجدت.

قيام المستخدم بسداد المخالفات المرورية في حال وجودها.

أن يقوم المستخدم بتسجيل بصمة وصورة له ولجميع أفراد عائلته في نظام أبشر التابع لوزارة الداخلية.

يجب اجتياز كافة الاختبارات الطبية المطلوبة في إحدى المراكز المعتمدة من وزارة الصحة.

وجود تأمين طبي لأسرة المستخدم في المملكة.

يجب أن يحمل المستخدم جواز سفر ساري المفعول وهو وجميع أفراد أسرته.

عدم إدراج المستخدم في قائمة الأشخاص المتغيبين عن العمل.

حصول المستخدم على رخصة العمل وفقَا لشروط الوظائف.

يستطيع الفرد من خلال منصة أبشر أعمال الرقمية من الإبلاغ عن هارب سواء عامل أو صاحب عمل وذلك من خلال إتباع عدة خطوات مع ضرورة توفير جواز السفر أصل وصورة مع توفير صورة من الإقامة في حالة كان الهارب مقيم غير سعودي.