ما طريقة استخراج تصريح العمرة من خلال تطبيق توكلنا أو عبر منصة نسك؟

مع اقتراب الأشهر الحرم وبخاصة شهر رمضان، يشعر العديد من المسلمين خاصة الوافدين المقيمين بالحاجة إلى فهم كيفية الحصول على تصريح العمرة، وتؤكد وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية على توفير مجموعة متنوعة من الطرق لاستخراج التصريح، حيث تعتمد الغالبية العظمى من هذه الطرق على التقنيات الإلكترونية، ويهدف ذلك إلى تسهيل العملية وتوفير الوقت للفرد دون التعرض لإجراءات زمنية مطولة، وفي هذا المقال سنقوم بشرح خطوات استخراج تصريح العمرة بوسائل إلكترونية، وإليكم المزيد من المعلومات من خلال “لحظات نيوز”.

كيفية استخراج تصريح العمرة إلكترونيا عبر تطبيق توكلنا

يتيح استخراج تصريح العمرة من خلال تطبيق توكلنا بسهولة ويسر من خلال اتباع الخطوات التي وفرتها وزارة الحج والعمرة السعودية، وتمثلت هذه الخطوات فيما يلي:

قم بتنزيل تطبيق “ توكلنا ” على هاتفك المحمول.

انتقل إلى قسم الخدمات واختر خدمة تصريح العمرة.

أدخل عدد الأفراد الذين ترغب في استخراج تصريح العمرة لهم.

انقر على زر “متابعة”.

أدخل الوقت والتاريخ المفضلين لأداء العمرة.

حدد نقطة التجمع.

انقر على زر “استمرار”.

اختر أيقونة شراء الخدمة المطلوبة لإكمال عملية استخراج التصريح.

طريقة استخراج تصريح العمرة من موقع نسك

يمكنك الآن الحصول على تصريح العمرة عبر منصة نسك التي تم توفيرها بواسطة الحكومة السعودية ولتحقيق ذلك يكفي اتباع الخطوات التالية:

افتح منصة “ نسك “.

قم بتسجيل الدخول إلى المنصة أو أنشئ حسابًا في حال عدم وجود حساب سابق.

اختر خيار “تصريح العمرة” من بين الاختيارات المتاحة.

حدد الشخص المعني من القائمة التي تحتوي على تصنيفات مثل تابع، مستخدم، أو مكفول.

اضغط على كلمة “استمرار”.

قم بتحديد يوم العمرة المطلوب للفرد.

باستناد إلى الألوان التي تعبر عن درجة التزاحم في اليوم المحدد، اتخذ القرار الملائم.

اضغط على “استمرار”.

استعرض التصريح.

بعد عرض التصريح يمكنك حفظ نسخة منه على هاتفك بالنقر على كلمة “حفظ”.

رسوم استخراج تصريح العمرة

تتبدل الرسوم المتعلقة بتصريح العمرة وفقًا لعدة عوامل، من بينها الجنسية ونوع التصريح المطلوب، ويمكن متابعة وفهم الإجراءات المتعلقة بالتصريح عبر تطبيق “توكلنا“، ويجب التأكيد على أهمية فحص الرسوم المستلزمة وتسديدها لتأكيد قبول طلب التصريح.