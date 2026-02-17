الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 02:15 صباحاً - الرئيسيةاخبارشروط تقديم الامن البيئي 1447/ 1447 رجال.. فتح التسجيل في القوات الخاصة للامن البيئي 1447

شروط تقديم الامن البيئي 1447/ 1447 رجال.. فتح التسجيل في القوات الخاصة للامن البيئي 1447

قامت القوات الخاصة للأمن البيئي بالإعلان من خلال حسابها عبر المنصة الأشهر استخداماً وهي تويتر عن فتح باب التقديم في العديد من الوظائف الشاغرة بالأمن البيئي عبر مناصتها الأشهر للوظائف أبشر الإلكترونية وقد أوضحت الوزارة مجموعة من الشروط ليقبل الشخص في تلك الوظيفة، لذا تابع تلك المقالة لتتعرف على الشروط والأوراق والمستدان والخطوات الازمة للتسجيل.

خطوات التقديم في وظائف الأمن البيئي

تتواجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها للتسجيل في وظائف الأمن البيئي وتلك الخطوات تتمثل بالآتي:

يتواجه النستخدم بالبداية لمنصة أبشر الإلكترونية

يقوم الشخص الراخب بالتسجيل في ادخال كافة البيانات التي يطلبها الموقع منه

يقوم بالنقر على مربع يسمى” الوظائف المتاحة الآن”.

يقوم بتحديد من مجموعة الخيارات أمامه ” وظايف القوات الخاصة للأمن البيئي”.

قم بملئ استمارة التقديم الإلكترونية بشكل دقيق جداً.

أنقر بعدها على أيقونة حفظ البيانات.

أنقر على الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

قم بإرسال الطلب واحتفظ به حتى موعد الاستعلام عن النتيجة الخاصة بك.

شروط للتقديم في القوات الخاصة بالأمن البيئي

توجد مجموعة من الشروط التي يجب اتباعها للتقديم في تلك الوظيفة وتلك الشروط تتمحور في الآتي:

عليه أن يكون مواطن حامل للجنسية السعودية وليس مقيم أو أجنبي ويخرج عن تلك القاعدة أولاد الأب الذي كان يعمل لخدمة الوطن خارج أراضي المملكة.

أن يحمل مؤهل بكالوريوس أو دبلوم.

أن يكون طيب السير والسلوك ولم يكلب في أي جريمة تذكر من ذي قبل.

أن يكون متزوج من مواطنه سعودية إن كان متزوج وليست أجنبية أو مقيمة.

عليه بتجاوز كافة الاختبارات المطلوبة منها كالاختبارات البدنية أو النفسية أو غيرها.

شروط وضوابط التقديم في القوات الخاصة للأمن البيئي

وضعت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية السعودية عدداً من الضوابط والشروط التي لا بد من توافرها في المتقدمين لشغل وظائف القوات الخاصة، وهي كالتالي:

الأوراق المطلوبة للتقديم

يوجد مجموعة من الأوراق التي يجب أن يقدمها الشخص منها:

بطاقة الهوية الوطنية التي تخص المتقدم وأن تكون جارية المفعول وليست متوقفة.

مجموعة صور ٦ بمقاسات٤*٦ مصورة بدون مؤثرات على خلفية بيضاء.

صورة منأصل شهادة المؤهل وأن تكون موثقة من وزارة التعليم بالسعودية.

