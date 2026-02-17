الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 02:15 صباحاً - التعليم السعودي يعلن عن مواعيد الدراسة والإجازة في الفصل الدراسي الثاني.. إليك التفاصيل

أعلنت التعليم السعودي عن المواعيد الرسمية للدراسة والإجازات المختلفة التي سيتم الحصول عليها من قبل جميع الطلّاب في المملكة مع مراعاة الإجازات الرسمية في البلاد التي تعمل على توضيح متى سيكون الطلّاب في منازلهم للشتاء القارص، ويمكن التعرف على تلك المواعيد الأن من خلال موقعنا لحظات نيوز.

ومن الجدير بالذكر أن التعليم السعودي سيقوم بإعطاء إجازة الخريف وإجازة مع إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، والذي سيبدأ في يوم 15/ 5/ 1447هـ الموافق ليوم 17/11/ 2026م.

مواعيد الدراسة والإجازة في الفصل الدراسي الثاني بالمملكة

وبعد الإعلان عن الإجازات إليكم طريقة سير الفصل الدراسي الثاني:

إجازة نهاية أسبوع مطولة يومي الأربعاء والخميس 10/ 6 /1447هـ – 11 / 6 /1447هـ

بدء اختبارات منتصف الفصل يوم الأحد 21/ 6 /1447هـ

إجازة منتصف الفصل العام الدراسي يوم الجمعة 3/7 / 1447هـ

بداية الدراسة بعد إجازة منتصف العام الدراسي يوم الأحد 12/7/ 1447هـ

بدء اختبارات نهاية الفصل الثاني يوم الأحد 17/8/ 1447هـ

نهاية الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 21/8/ 1447هـ

بداية الدراسة للفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 2/9/ 1447هـ

وللمزيد من المعلومات حول الدراسة في المملكة والتعرف على الإجازات المفاجئة بسبب أجواء الشتاء يمكن متابعة موقعنا لحظات نيوز للأخبار الحصرية.