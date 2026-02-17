الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 03:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةتجديد رخصة القيادة المنتهية في السعودية.. شروط وخطوات التجديد عبر أبشر 1447

تجديد رخصة القيادة المنتهية في السعودية.. شروط وخطوات التجديد عبر أبشر 1447

أعلنت وزارة الداخلية داخل المملكة العربية السعودية عن القيام بفرض غرامة مالية وذلك في حالة عدم تجديد رخصة القيادة المنتهية لذلك السبب تساءل العديد من المواطنين السعوديين عن الخطوات المتبعة للقيام بتجديد رخصة القيادة المنتهية بالإضافة إلى كثرة الاستفسارات حول الشروط التي طرحت بها الوزارة الخدمة، حيث نبهت عن ضرورة أمر تجديد الرخصة في الموعد المحدد لها وصرحت وزارة الداخلية السعودية عن وجود مجموعة من الإجراءات التي يلزم القيام بها ومن أهمها إجراء الفحص الطبي الذي من دونه لا يمكن القيام بتجديد رخصة القيادة المنتهية.

الخطوات المتبعة لتجديد رخصة القيادة المنتهية

يمكن للأفراد الراغبين في تجديد رخصة القيادة المنتهية القيام بتلك الخطوات وهي كالآتي:

يقوم الفرد الراغب في التقديم بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية.

يقوم بالضغط علي زر خدمات الأفراد ويكتب البيانات الخاصة بتسجيل الدخول ويضغط على الخدمات الإلكترونية.

يقوم باختيار خدمات قطاع المرور ويختار خدمة تجديد الرخصة المنتهية ويقوم بالنقر علي أبدا الخدمة.

يكتب كافة المعلومات والبيانات الشخصية المطلوبة منهم بشكل صحيح بالإضافة إلى إرفاق كافة المستندات والوثائق المطلوبة منه.

يقوم باختيار طريقة الدفع الإلكتروني الملائم له بالإضافة إلى تسديد الخدمة بالكامل.

سوف يتم إبلاغ المتقدمين باستلام رخصة القيادة من خلال المكتب المحدد أو يتم التسليم عن طريق خدمات التوصيل.

أهم الشروط اللازمة لتجديد رخصة قيادة منتهية

قامت الحكومة السعودية بوضع مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها حتى يتم القيام بتجديد رخصة القيادة المنتهية وتتمثل تلك الشروط كالآتي: