تعرف على رسوم إصدار جواز سفر لأول مرة 1447 في المملكة؟

ما هي رسوم إصدار جواز سفر للمرة الأولى؟ ما مميزات إصدار جواز السفر للمرة الأولى في السعودية؟ يعتبر جواز السفر هو من أهم المستندات المميزة والخاصة بالأفراد التي تسهل عليهم إمكانية السفر والترحال والحصول على المزايا المختلفة لدى الجميع ومن خلال جريدة لحظات نيوز نتعرف على رسوم استخراج جواز السفر للمرة الأولى.

رسوم إصدار جواز سفر للمرة الأولى

يهتم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالتعرف على الرسوم الخاصة باستخراج جواز السفر السعودية في المملكة والتي يتم تعيينها من خلال الإدارة العامة للجوازات في البلاد والتي عينتها للجميع ويمكن ان تختلف الرسوم باختلاف مدة الصلاحية الخاصة بجواز السفر السعودي المتوفرة من خلال الدولة والتي تتمثل في الآتي:

رسوم استخراج جواز السفر السعودي الصالح لمدة 5 سنوات هي 300 ريال سعودي.

تصل رسوم جواز السفر السعودي الصالح لمدة تصل إلى 10 سنوات هي 600 ريال سعودي فقط

مميزات جواز السفر السعودي

يعد جواز السفر السعودي هو أحد الخدمات المميزة والمستندات المهمة التي تعمل على توفيرها الدولة بالكامل من اجل التسهيل على الجميع والتي يكون لها العديد من المزايا المختلفة وتتمثل المميزات الخاصة بها في التالي:

الشريحة الإلكترونية التي يتوفر بها جواز السفر السعودي والتي تشمل البيانات المختلفة لها.

يعتبر جواز السفر السعودي المطور والجديد هو الأمان الأكثر المتوفر للجميع من المواطنين السعوديين.

يوفر جواز السفر السعودي تقنية الدعم للتحقق الرقمي والتي تعتمد عليها البوابات الذكية.

كيفية استخراج جواز السفر السعودية

توجد العديد من الخطوات المتبعة والمحددة من اجل استخراج جواز السفر السعودي والتي تتمثل في التالي:

التوجه إلى منصة أبشر الإلكترونية “من هنا“. النقر على زر أبشر أفراد. تسجيل الدخول عبر اسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على تسجيل الدخول. الضغط على الخدمات الإلكترونية. النقر على قطاع الجوازات يتم تحديد خدمة إصدار جواز السفر. تسجيل البيانات المطلوبة. يتم إرفاق الصورة والمستندات المطلوبة. النقر على زر تقديم الطلب.

يعتبر جواز السفر السعودي هو المستند المهم في المملكة العربية السعودية والذي يوفر للفرد الحصول على شتى المزايا المتنوعة والمختلفة الخاصة به من أجل التسهيل على الجميع إمكانية الاستفادة منه.