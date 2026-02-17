الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 03:03 صباحاً - كيفية تمديد التأشيرة عبر منصة أبشر 1447؟.. إليكم الشروط والخطوات

أوضحت “المديرية العامة للجوازات”، الخطوات والشروط الخاصة بتمديد التأشيرة من خلال منصة أبشر الرقمية والتي تقدم الكثير من الخدمات للمواطنين والمقيمين، من أجل تسهيل الإجراءات الرسمية عليهم ويكون التمديد قبل انتهاء صلاحية سريانها بسبعة أيام، وحتى يتم ذلك ينبغي وجود تأمين طبي للزائر وفقًا لـ الشروط والضوابط المحددة.

شروط تمديد التأشيرة

ولكن هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يتم تمديد التأشيرة وكافة الإجراءات بسهولة، ومن الشروط الخاصة بالتمديد ما يلي:

لابد أن تكون المدة المتبقية لصلاحية التأشيرة سبعة أيام أو أقل من ذلك.

ألا يكون قد مضى على انتهاء التأشيرة أكثر من ثلاث أيام.

يشترط أن يكون صاحب التأشيرة موجود داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

يجب دفع رسوم التمديد.

ينبغي أن يكون جواز السفر ساري للزائر.

أن يكون طالب التأشيرة وصاحبها على قيد الحياة.

ألا يكون صاحب التأشيرة عليه أي مخالفات مرورية غير مدفوعة.

يجب أن يكون التمديد من نوع مفردة فقط.

ينبغي أن تكون مدة التأمين الطبي مغطاة مدة التمديد المطلوبة.

خطوات تمديد التأشيرة عبر منصة أبشر 1447

يمكنك تمديد تأشيرة عبر منصة أبشر 1447 من خلال القيام بعدد من الخطوات البسيطة، وهي كما يلي:

أولًا، قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر بشكل مباشر من خلال الضغط هنا.

ومن ثم الضغط النقر على أيقونة أبشر للأفراد.

قم بإتمام عملية تسجيل الدخول إلى البوابة من خلال إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

وفي هذه الخطوة، قم بالنقر على أيقونة العمالة من الصحة الرئيسية، ومن ثم الضغط على خيار التأشيرات، ثم النقر فوق خانة التالي.

التوجه إلى قائمة أفراد الأسرة غير السعوديين والمكفولين.

وبعد ذلك، قم بالضغط على خانة تفاصيل الموجودة بجانب الشخص المراد تجديد تأشيرته.

اختر تأشيرة الخروج والعودة.

قم بالموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.

اختر المدة المراد العمل على تمديد التأشيرة الخاصة بطالب الخدمة.

ومن ثم النقر فوق أيقونة تمديد التأشيرة بالأسفل.

وأخيرًا، قم بمراجعة التفاصيل الخاصة بالتأشيرة، ثم النقر على تأكيد.

وفي الختام نكون قد عرضنا لكم من خلال الفقرات السابقة شروط تمديد التأشيرة، حيث يعتبر هذا الإجراء جزءًا أساسيًا للامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها لتمديد صلاحية التأشيرة للفترة المطلوبة.