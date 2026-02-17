الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 04:09 صباحاً - ما هي شروط إصدار إقامة جديدة برقم الحدود 1447 وما هي مدة اصدارها؟

كثر البحث عن شروط إصدار إقامة جديدة برقم الحدود السعودية، إذ يمكنك إصدار إقامة جديدة للعامل بشكل إلكتروني باستخدام رقم الحدود، في حال توافر الشروط التي تم توضيحها من قِبل الإدارة العامة للجوازات السعودي، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنوضح لكم شروط استخراج إقامة جديدة برقم الحدود.

شروط إصدار إقامة جديدة برقم الحدود السعودية

وضعت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر كي يتمكن الكفيل من إصدار إقامة جديدة لمكفوله، والتي جاءت على النحو التالي:

يجب على الكفيل سداد رسوم إصدار الإقامة، وذلك من خلال أنظمة السداد الحكومية عبر البنوك السعودية.

يشترط أن يتم دفع كافة المخالفات التأخير المسجلة بالجوازات، وذلك في حال وجودها.

لا بد من سداد كافة المخالفات المرورية المسجلة باسم المكفول في المرور السعودي، وذلك في حال وجودها.

ينبغي على المكفول اجتياز الفحص الطبي من إحدى المراكز الطبية المعتمدة.

يفترض أن يكون المكفول متواجد داخل الأراضي السعودية أثناء عملية تسجيل الدخول.

لا بد أن يكون جواز السفر الخاص بالمكفول ساري المفعول.

يستلزم تسجيل بصمة وصورة للكفيل على النظام.

يجب أن يكون لدى المكفول رقم حدود.

لا بد ألا يكون المكفول مسجلًا بالنظام كمتغيب عن العمل.

خطوات إصدار إقامة جديد برقم الحدود السعودية

يمكن للكفيل إصدار إقامة جديدة لمكفوله بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

اذهب مباشرةً إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة أبشر “من هنا“. انقر على زر “خدمات أبشر أفراد”. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور. اضغط على علامة التبويب “تسجيل الدخول”. اكتب رمز التحقق الذي تم إرساله خلال رسالة نصية عبر الجوال المسجل في بيانات أبشر. انقر على زر “تسجيل الدخول”. من تبويب العمالة، اضغط على قائمة “الخدمات”. ومن هذه القائمة، انتقي خدمة “إصدار إقامة جديدة”. اطلع على كافة الشروط والأحكام التي تتعلق بهذه الخدمة. اضغط على علامة التبويب “التالي”. ستنتقل إلى صفحة بها كافة الأفراد الذين تكفلهم. انقر على الشخص المراد إصدار الإقامة له. أدخل كافة البيانات المطلوبة منك. قمّ بالموافقة على كافة الشروط والأحكام. اضغط على علامة التبويب “إصدار الإقامة”. ستنتقل إلى صفحة بها كافة المعلومات التي قمت بتسجيلها. انقر على أيقونة “تأكيد”. اضغط على علامة التبويب “طلب توصيل الوثيقة بواسطة واصل”. اختر العنوان المراد توصيل الوثيقة إليه. استكمل عملية دفع الرسوم.

ما هي مدة إصدار الإقامة في السعودية

يمكنك إصدار الإقامة بعد وصول المملكة العربية السعودية بثلاثة أشهر، ويمكنك إصدار التأشيرة لمدة سنة او سنتين.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام المقال الذي يحتوي على شروط إصدار إقامة جديدة برقم الحدود السعودية، كما تعرفنا على آلية إصدار الإقامة، وفي النهاية تم توضيح مدى إصدار الإقامة.