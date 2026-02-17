كيفية حجز جواز السفر 1447 في موقع ابشر || المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 04:09 صباحاً - الرئيسيةاخباركيفية حجز جواز السفر 1447 في موقع ابشر || المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

كيفية حجز جواز السفر 1447, سعت الحكومة في المملكة العربية السعودية على إتاحة فرص عديدة من الخدمات للمواطنين والمغتربين بالأخص الخدمات الإلكترونية وهذا ليجد المواطن سهولة في إجراء كل أموره الخاصة دون الحاجة لمجهود كبير او صعوبة في إجراء الأمور، ولكن هناك أمور خاصة لا يستطيع فعلها عبر الإنترنت ويجب عليه التوجه إلى المؤسسات الحكومية، ولذلك قامت مؤسسة الجوازات السعودية على توفير الخدمة للمواطنين والمغتربين وقامت بفتح منصة إلكترونية لحجز الأشخاص موعد الجوازات وتجنب الزحام بين الناس والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين في البلاد وحمايتهم من فيروس كورونا المنتشر هذه الفترة فهي تحاول بكل الطرق الممكنة منع إنتشار الفيروس، فيقوم الشخص بالحجز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص جوازات ابشر قبل التوجه الي المقر الرسمي للجوازات.

كيفية حجز جواز السفر 1447

من خلال عدة خطوات بسيطة ستعرف كيف تحجز في الجوازات بشكل إلكتروني دون الحاجة للإختلاط بين الناس والحفاظ على صحتك من فيروس كورونا المنتشر والخطوات كالتالي:

أدخل على موقع المنصة التابعة لأبشر Absher-أبشر

اضغط على كلمة “ابشر الأفراد”.

اضغط على “خدمة حجز المواعيد”.

ثم اضغط علي “أيقونة الجوازات “.

ثم اختار التحقق من المستخدم في موعد الجوازات.

ادخل جميع البيانات المطلوبة منك في الخانات التي امامك.

اضغط على “التحقق من البيانات الشخصية”.

قم بتحديد الموعد والوقت المناسب لك.

ثم حدد نوع الخدمة التي تريدها “اصدار جواز سفر جديد أو تجديد جواز السفر”.

ثم اضغط على كلمة “تأكيد حجز الموعد “.

انتظر وصول رسالة فيها تأكيد الحجز.

والغرض من كل ذلك هو الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين والتسهيل عليهم في تحقيق كل مطالبهم وامورهم والمحافظة على التباعد الإجتماعي لتجنب الفيروس المنتشر، وتوفير الجهد والوقت على المواطنين والمقيمين العاملين.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر في السعودية

يجب على الفرد أن يقدم أوراق للجوازات حتى يتمكن من حصوله على جواز السفر الخاص به فبعد حجز موعد في الجوازات يجب الذهاب إلى مكتب الجوازات في الوقت المحدد ومعك مستنداتك المطلوبة: