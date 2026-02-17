الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 04:09 صباحاً - المرور السعودي يوضح بعض التفاصيل الخاصة باللوحات التالفة والمفقودة وهذه الرسوم المقررة

أن تجديد لوحة السيارة يعد من أفضل وأشهر الخدمات التي تم إطلاقها في المملكة العربية السعودية وذلك يكون وفقًا إلى إدارة المرور، ويمكنك الأن أن تستعيد اللوحات الجديدة بدلًا من القديمة، ومن خلال مقالنا سوف تعرض التفاصيل الخاصة باللوحات التالفة والمفقودة وهذه الرسوم المقررة.

شروط استبدال اللوحات التالفة والمفقودة باللوحات الجديدة

يوجد بعض الشروط التي وضعتها الإدارة العامة للمرور وسوف نوضح هذه الشروط من خلال الفقرة التالية:

يجب أن تقوم باستكمال كافة المعلومات وملء النموذج الخاص بتجديد لوحة السيارة.

تقديم صورة شخصية من الاستمارة.

إحضار صورة رسمية من بطاقة الهوية الوطنية أو صورة من الأحوال الشخصية وذلك يرجع للمواطن الجنسية السعودية.

إحضار وثيقة الإقامة لبعض الوافدين.

تقديم صورة من السجل التجاري إذا كانت هذه السيارة تابعة إلى مؤسسة أو شركة.

يجب أن يتم سداد القيمة الأساسية الرسوم المالية التي تقوم الدولة بإطلاقها للوحة المعدنية.

إتمام رسوم المخالفات المرورية في حالة وجودها.

الانتهاء الرسمي من جميع الإجراءات الخاصة بالفحص الدوري.

يجب توفير صورة رسمية من رخصة السيارة.

طريقة تجديد لوحة السيارة في السعودية

يمكنك القيام بتجديد لوحة السيارة بشكل إلكتروني وذلك يكون من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وسوف نوضح الخطوات الواجب اتباعها فيما يلي: