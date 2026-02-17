اخبار السعوديه

توضيح هام من منصة أبشر بشأن استرداد رسوم التوصيل 1447 هجريًا

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 04:09 صباحاً - جاء رد من منصة الالكترونية على أحد المستفيدين قام بالاستفسار عن إمكانية استرداد الرسوم بعد سحب أمواله مرتين بدعوى عدم اكتمال الطلب.

استرداد رسوم التوصيل 1447 هجريًا

أجابت منصة أبشر على أحد المستفيدين قائل إنه يتم استرداد رسوم التوصيل بشكل تلقائي خلال 5 أيام إلى 21 يوم عمل، ويتم بعد ذلك تحديث حالة الطلب تلقائيًا وبعد التحديث يمكنكم رفع طلب جديد.

رسوم توصيل الوثائق

جاءت رسوم توصيل الوثائق عبر منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية على النحو التالي:

  • تبلغ رسوم توصيل رخصة القيادة 17.5 ريال.
  • رسوم توصيل الإقامة 17.5 ريال.
  • رسوم توصيل شهادة الميلاد 17.5 ريال.
  • رسوم توصيل سجل الأسرة 17.5 ريال.
  • رسوم توصيل تجديد جواز السفر 34.5 ريال.
  • رسوم توصيل هوية الزائر 57.5 ريال.

خدمات منصة أبشر

تسعى وزارة الداخلية السعودية للتسهيل على المواطنين والمقيمين بالمملكة من خلال تقديم العديد من الخدمات الهامة عبر منصة أبشر الإلكترونية التابعة للوزارة حيث نفذت المنصة خلال شهر أغسطس الماضي أكثر من 2.9 مليون عملية للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية من خلال أبشر أفراد وأبشر أعمال.

