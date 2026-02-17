نموذج اصدار جواز سعودي 1447 التحميل بصيغة pdf وطريقة تعبئته

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 06:03 صباحاً - يُمكن الوصول إلى نموذج اصدار جواز سعودي التحميل بصيغة pdf وطريقة تعبئته بمنتهى السهولة، حيث إن المنصات الإلكترونية في عصرنا الحالي سهلت على الجميع كافة المعاملات والإجراءات الذين يرغبون القيام بها، واليوم عبر موقع لحظات نيوز نتعرف إلى النموذج وطريقة إصدار جواز السفر والشروط اللازم تطبيقها.

نموذج اصدار جواز سعودي التحميل بصيغة pdf وطريقة تعبئته

لو كنت ترغب في الاطلاع على نموذج اصدار جواز سعودي 1447 التحميل بصيغة pdf فيُمكنك الاطلاع عليه “من هنا” حيث إن هذا النموذج يحتوي على مجموعة من البيانات التي يجب تعبئتها والتي تتضمن معلومات نوع الطلب ومعلومات مُقدم الطلب بالإضافة إلى العنوان الزطني والإقرار والتفويض ومعلومات الاستعمال الرسمي.

طريقة إصدار جواز سفر سعودي

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لكي تتمكن من إصدار جواز سفر سعودي، وتلك الخطوات هي:

الحصول على موعد إلكتروني من خلال منصة أبشر الإلكترونية “من هنا“. تسديد كافة الرسوم المطلوبة لإصدار جواز السفر. الرجوع إلى إدارة الجوازات. الحصول على أصل الصك للحضانة الخاصة بالطفل أو صورة منه “لو كان الإصدار لطفل”. تعبئة نموذج إصدار جواز السفر المشار لها في السابق. إضافة الهوية الوطنية للشخص. وضع صورتين حديثتين التصوير بخلفية بيضاء غير فورية أو مسحوبة لصاحب جواز السفر.

شروط إصدار جواز السفر الإلكتروني

هناك بعض الشروط والمتطلبات التي يجب تطبيقهم لكي يتم الحصول على جواز سفر إلكتروني وهم:

يجب أن يتم ح حجز من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

أن يتم تعبئة الاستمارة الخاصة بإصدار أو تجديد جواز السفر.

تقديم الأصل من الهوية الوطنية أو صورة منها.

تقديم صورتان شخصيتان.

أن يتم إحضار الجواز السابق في حال التجديد.

إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية المقال الذي تعرفنا من خلاله إلى نموذج اصدار جواز سعودي التحميل بصيغة pdf، كما أشرنا إلى الطريقة والشروط اللازم اتباعها من أجل الحصول على جواز سفر.