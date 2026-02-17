الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 06:03 صباحاً - ‏رسميًا .. الان يمكنك الحصول على‏ رخصة سير دراجة آلية من خلال منصة أبشر 1447

في إطار الحديث عن الحصول على‏ رخصة سير دراجة آلية من خلال منصة أبشر، يجدر بنا الإشارة إلى الدور الهام الذي تلعبه منصة أبشر في الوقت الحالي في العمل على تقديم العديد من الخدمات الهامة بشكل إلكتروني وسريع، لذلك سوف نتعرف من خلال جريدة لحظات نيوز على طريقة الحصول على رخصة سير الدراجة النارية في المملكة العربية السعودية.

الحصول على‏ رخصة سير دراجة آلية من خلال منصة أبشر

يمكن العمل على الحصول على رخصة الدراجة النارية، من خلال العمل على تنفيذ الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر بشكل مباشر “من هنا“. الضغط على تبويب أبشر للأفراد. إتمام عملية تسجيل الدخول إلى البوابة من خلال العمل على كتابة كافة البيانات المطلوبة لذلك بشكل صحيح. الدخول إلى دليل الخدمات الإلكترونية. الضغط على خدمة حجز المواعيد. النقر على خيار حجز موعد جديد مع تحديد الغرض من حجز الموعد بأنه خاص بالمرور. تحديد الخدمة المراد الحصول عليه، مع تحديد المنطقة التابع لها صاحب الطلب. النقر على التالي، مع العمل على تحديد مدرة القيادة التابع لها. تتم عملية حجز الموعد من خلال العمل على كتابة كافة البيانات الخاصة بالموعد، والعمل على طباعة الموعد لتقديمه للموظف المختص.

شروط الحصول على رخصة دراجة نارية

يتم الحصول على رخصة دراجة نارية، وفقًا للشروط التالية:

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

العمل على حجز موعد في المرور من خلال منصة أبشر.

تجاوز الفحص الطبي الخاص بالخدمة.

في حالة إذا كان المتقدم يحمل رخصة أجنبية يسقط عنه شرط الاختبارات، بشرط أن تكون سارية.

سداد الرسوم الخاصة بالخدمة.

الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة الدراجة النارية

يمكن الحصول على رخصة الدراجة النارية من خلال العمل على توفير المستندات التالية:

عدد صور شخصية مقاس 4×6.

صورة بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة وجواز السفر للمقيمين.

شهادة حسن السير والسلوك من جهة العمل.

موافقة وليس الأمر من خلال بيان خطي.

خطاب تعريف مصدق عليه.

حافظة أوراق.

يمكننا القول إن منصة أبشر تعتبر في الوقت الحالي واحدة من أهم المنصات التي يتم من خلالها العمل على تقديم العديد من الخدمات الهامة للمواطنين، وذلك يرجع إلى أن تلك المنصة تتميز بجودة الخدمات التي تقدمها، وبأعلى سرعة وأقل مجهود.