شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تضبط مسلخ دواجن مخالفًا في بريمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت أمانة محافظة جدة موقعًا مخالفًا يُستخدم كمسلخ دواجن داخل نطاق بلدية بريمان، وذلك ضمن جولاتها الرقابية المستمرة على الأنشطة المرتبطة بالصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية بريمان المهندس فهد شرف المالكي أن الفرق الميدانية باشرت الموقع بعد رصده، حيث تبيّن استغلاله في مزاولة نشاط دون ترخيص نظامي، بالمخالفة للاشتراطات الصحية المعتمدة.

وأشار إلى أنه جرى إغلاق الموقع فورًا، ومصادرة المضبوطات الموجودة بداخله واستكمال الإجراءات النظامية بحق المسؤول عنه تمهيدًا لتطبيق العقوبات المقررة وفق الأنظمة والتعليمات.

وأكدت أمانة محافظة جدة استمرار حملاتها الرقابية على الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة ورصد كافة الممارسات العشوائية والمخالفة داعيةً إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر قنواتها الرسمية.