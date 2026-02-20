الأرصاد بعض مناطق المملكة قد تسجل درجات تحت الصفر المئوية

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 20 فبراير 2026 10:09 مساءً - هيئة الأرصاد الجوية في المملكة تحذر المواطنين وتعلن وجود انخفاض كبير في درجات الحرارة في الأيام القادمة، حيث أن طقس السعودية يسجل المرة الاولى في تاريخه درجة الصفر المئوية، وعليه فيلزم المواطنين المكوث في المنازل وعدم التعرض للأمطار حتى تنتهي هذه النوبة، وفي السطور القادمة سوف نتعرف على درجات الحرارة في الأيام المقبلة وآخر التقلبات الجوية التي سوف تمر بها البلاد.

تسجيل درجة حرارة صفر مئوية في السعودية

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية أن يوم الجمعة يشهد هطول شديد في الأمطار مقترنة ببعض الثلوج، وهبوط هذه الأمطار في هذا التوقيت بالرغم من انتهاء فصل الشتاء يعد أمر مقلق للجميع لذلك فقد تم تأجيل الدراسة وتعليقها في هذه الأيام الممطرة وحتى تتحسن درجات الحرارة، ويتم مراجعة الدروس الفائتة عن طريق منصة “مدرستي” الإلكترونية حتى يلتزم الطلاب بمنهجهم الدراسي في وقته ودون تأخير.

تفاصيل حول درجات الحرارة في بعض مناطق السعودية

لمعرفة التفاصيل الخاصة بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة في السعودية تسير على النحو الآتي:

علو في أمواج البحر مد وجذب يصل إلى ارتفاع متر ونصف.

تشهد مناطق المدينة المنورة، الرياض تبوك، مكة المكرمة سماء ملبدة بالغيوم ورياح ترابية شديدة.

أمطار شديدة في المناطق الشمالية في البلاد.

توقعات يوم السبت في درجات الحرارة 23 العظمى، والصغرى

يوم الثلاثاء العظمى 27 والصغرى

بعض النصائح لتفادي مخاطر الطقس

لتفادي جميع انواع خطر درجات الحرارة يجب اتباع التعليمات الآتية: