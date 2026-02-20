عاجل.. تقديم صرف الضمان الاجتماعي لشهر مارس 2026 أصبح في هذا الموعد

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 20 فبراير 2026 10:09 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةعاجل.. تقديم صرف الضمان الاجتماعي لشهر مارس 2026 أصبح في هذا الموعد

من المعروف أن هناك العديد من البرامج التي تقدم الدعم للمواطنين المستحقين في المملكة العربية السعودية، ومن بين هذه البرامج برنامج الضمان الاجتماعي المطور الذي يعد أحد أفضل وأكثر البرامج التي تقدم الدعم للعديد من مواطني المملكة العربية السعودية، خاصةً للفئات محدودة الدخل، لذلك يهتم الكثير من المواطنين لمعرفة موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر مارس المقبل، وذلك بسبب انه المسؤولين عن البرنامج صرخه بأنه سيتم تقديم موعد صرف الدعم، تابع معي.

تقديم صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر مارس

تم الإعلان من قبل المسؤولين عن صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور أن هناك تقديم في موعد صرف دفعة مارس، حيث أن المتبع هو صرف الدعم بدايةً من يوم 1 في كل شهر ميلادي، لكن لان هذا الشهر سيوافق يوم 1 في الشهر وهو موعد صرف الدعم يوم الجمعة، وهي إجازة رسمية في الدولة، لذلك سيتم تغير موعد الصرف ليأتي في يوم 29 من شهر فبراير 2026، والذي يوافق يوم الخميس.

ما هي خطوات تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي؟

هناك بعض الخطوات التي يجب أن تتم لكي تستطيع أن تقدم اعتراض في الضمان الاجتماعي المطور الذي يعد أحد البرامج التي تعمل على تقديم الدعم المالي للعديد من الفئات المستحقة للحصول على هذا الدعم، حيث يقدم هذا الدعم للكثير من المواطنين الذين يندرجون في الفئات الفقيرة جدًا، وتتلخص هذه الخطوات في النقاط التالية: