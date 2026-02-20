الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 20 فبراير 2026 10:09 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةعاجل.. تقديم صرف الضمان الاجتماعي لشهر مارس 2026 أصبح في هذا الموعد
عاجل.. تقديم صرف الضمان الاجتماعي لشهر مارس 2026 أصبح في هذا الموعد
من المعروف أن هناك العديد من البرامج التي تقدم الدعم للمواطنين المستحقين في المملكة العربية السعودية، ومن بين هذه البرامج برنامج الضمان الاجتماعي المطور الذي يعد أحد أفضل وأكثر البرامج التي تقدم الدعم للعديد من مواطني المملكة العربية السعودية، خاصةً للفئات محدودة الدخل، لذلك يهتم الكثير من المواطنين لمعرفة موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر مارس المقبل، وذلك بسبب انه المسؤولين عن البرنامج صرخه بأنه سيتم تقديم موعد صرف الدعم، تابع معي.
تقديم صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر مارس
تم الإعلان من قبل المسؤولين عن صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور أن هناك تقديم في موعد صرف دفعة مارس، حيث أن المتبع هو صرف الدعم بدايةً من يوم 1 في كل شهر ميلادي، لكن لان هذا الشهر سيوافق يوم 1 في الشهر وهو موعد صرف الدعم يوم الجمعة، وهي إجازة رسمية في الدولة، لذلك سيتم تغير موعد الصرف ليأتي في يوم 29 من شهر فبراير 2026، والذي يوافق يوم الخميس.
ما هي خطوات تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي؟
هناك بعض الخطوات التي يجب أن تتم لكي تستطيع أن تقدم اعتراض في الضمان الاجتماعي المطور الذي يعد أحد البرامج التي تعمل على تقديم الدعم المالي للعديد من الفئات المستحقة للحصول على هذا الدعم، حيث يقدم هذا الدعم للكثير من المواطنين الذين يندرجون في الفئات الفقيرة جدًا، وتتلخص هذه الخطوات في النقاط التالية:
- أولاً قم بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في السعودية من هنا .
- قم بالانتقال إلى قسم برامج الدعم.
- ومن بين برامج الدعم المتعددة قم بالضغط على برنامج الضمان الاجتماعي المطور.
- يجب أن تقوم بتسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني.
- قم بإدخال كافة البيانات الخاصة بالمستخدم.
- بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- ثم انقر على زر اعتراض الضمان الاجتماعي
- ثم بعد ذلك قم بتوضيح أسباب الاعتراض المقدم في الضمان الاجتماعي.
- قم برفع جميع المستندات والأوراق المطلوبة التي تبث احقيتك في الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور.
- في النهاية قم بالضغط على زر تقديم طلب الاعتراض.