آل بنون يتلقون التعازي في فقيدهم حسن عبد الرحيم بنون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتلقى أفراد عائلة آل بنون بمكة المكرمة التعازي والمواساة في وفاة أخيهم الكبير المغفور له بإذن الله تعالى الأستاذ حسن بن عبد الرحيم بنون، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، عن عمر حافل بالعطاء.

الفقيد من الكوادر الوطنية الأولى حيث يُعد من الموظفين القدامى في الخطوط الجوية العربية السعودية، كما قضى سنوات طويلة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال عمله في مؤسسات الطوافة، تاركًا سيرة عطرة في خدمة الحجاج والمعتمرين.

صُلي على الفقيد فجر يوم الخميس ١٤ شوال ١٤٤٧هـ في المسجد الحرام بمكة المكرمة، ووُري جثمانه الثرى في مقابر المعلاة، مشيعًا إلى مثواه الأخير بموكب من الأهل والمحبين.

والفقيد شقيق كل من:

الدكتور عبد اللطيف بنون

الدكتورة هدى بنون

الدكتور طلال بنون كبير الموظفين في شركة تموين السعودية "السعودية للتموين"

الأستاذ عبد القادر بنون

وتتقدم أسرة آل بنون بخالص الشكر لكل من واساهم وشاركهم الدعاء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون.