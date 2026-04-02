شكرا لقرائتكم خبر آل بنون يتلقون التعازي في فقيدهم حسن عبد الرحيم بنون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الفقيد من الكوادر الوطنية الأولى حيث يُعد من الموظفين القدامى في الخطوط الجوية العربية السعودية، كما قضى سنوات طويلة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال عمله في مؤسسات الطوافة، تاركًا سيرة عطرة في خدمة الحجاج والمعتمرين.
صُلي على الفقيد فجر يوم الخميس ١٤ شوال ١٤٤٧هـ في المسجد الحرام بمكة المكرمة، ووُري جثمانه الثرى في مقابر المعلاة، مشيعًا إلى مثواه الأخير بموكب من الأهل والمحبين.
والفقيد شقيق كل من:
- الدكتور عبد اللطيف بنون
- الدكتورة هدى بنون
- الدكتور طلال بنون كبير الموظفين في شركة تموين السعودية "السعودية للتموين"
- الأستاذ عبد القادر بنون
إنا لله وإنا إليه راجعون.
كانت هذه تفاصيل خبر آل بنون يتلقون التعازي في فقيدهم حسن عبد الرحيم بنون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.