«الإيسيسكو» تطلق الإصدار الثالث لمعجم البيانات والذكاء الاصطناعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، عن موعد إطلاق الإصدار الثالث المطور من معجم البيانات والذكاء الاصطناعي المتعدّد اللغات، الذي سيعتمد لدى 53 دولة عضو في المنظمة، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي (GAIN) التي ستعقد في سبتمبر 2026 في السعودية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الإيسيسكو من خلال مركزها للاستشراف والذكاء الاصطناعي مع المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في السعودية، وذلك في سياق تكاملي يعزز الجهود الدولية لخدمة اللغة العربية في المجالات التقنية المتقدمة.

ويشتمل الإصدار المطور من المعجم على مراجعة التعريفات القائمة واستيعاب المصطلحات الناشئة في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الاتساق المصطلحي بين اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، إلى جانب توفير بنية موضوعاتية تسهّل الوصول إلى المحتوى وفق مجالات التطبيق المختلفة، ودعم الوصول الرقمي عبر تطوير تطبيق وموارد رقمية مصاحبة، وسينفذ عبر مراحل متتابعة تتضمن التخطيط والتحديد، ثم الإثراء والمراجعة العلمية واللغوية، يليها الإنتاج والتطوير الرقمي، وصولا إلى مرحلة الاعتماد والإطلاق الرسمي، وذلك وفق إطار مؤسسي يضمن جودة المحتوى واستدامة أثره.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي عالميا، وما يصاحبها من توسّع متزايد في المفاهيم والمنهجيات والمصطلحات التقنية، الأمر الذي يفرض تحديات حقيقية تتعلق بتوحيد المصطلحات وضمان الوصول إلى المعرفة، ولا سيما للغات واسعة الانتشار التي لا تزال ممثلة تمثيلا محدودا في الفضاء الرقمي، وفي مقدمتها اللغة العربية.