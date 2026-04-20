شركة وادي مكة تنظم ورشة عمل لتعزيز بناء النماذج المالية والحوكمة في الشركات الناشئة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظّمت شركة وادي مكة للتقنية -الذراع الاستثماري لجامعة أم القرى، ورشة عمل بعنوان «رحلة بناء النموذج المالي والحوكمة في الشركات الناشئة»، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم وتمكين رواد الأعمال، وتعزيز قدرات الشركات الناشئة على تطوير نماذج مالية فعّالة تسهم في تحقيق الاستدامة والنمو.

وهدفت الورشة إلى تمكين المشاركين من فهم الأسس المتقدمة لبناء النماذج المالية، وآليات التخطيط المالي السليم، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في الشركات الناشئة، بما يعزز من كفاءتها التشغيلية ويرفع من جاهزيتها لجذب الاستثمارات.

وتناولت عددًا من المحاور الرئيسة، من أبرزها تصميم النماذج المالية وفق أفضل الممارسات، وإدارة التدفقات النقدية، وتحليل الجدوى الاقتصادية، إضافة إلى استعراض أطر الحوكمة ودورها في تحقيق الشفافية والاستدامة المؤسسية.