أكواريبيا مدينة القدية تفتح أبوابها اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ أكواريبيا، التي تعد أول متنزه ألعاب مائية من نوعه في المملكة العربية السعودية والأكبر في المنطقة، استقبال زوارها اليوم 23 أبريل في مدينة القدية، لتقدم وجهة ترفيهية متكاملة تجمع بين المغامرة والتجارب العائلية على مدار اليوم، مع أكثر من 20 لعبة، من بينها 4 ألعاب ذات أرقام قياسية عالمية، ما يضمن تجربة استثنائية تناسب مختلف أفراد العائلة.

ويتضمن الافتتاح الذي يستمر 3 أيام، عروضا حية وتجارب ترفيهية متنوعة، إلى جانب تخصيص يوم خاص للنساء، في خطوة تعكس التزام الوجهة بتقديم تجارب شاملة تلبي تطلعات جميع الزوار. ويقام اليوم كيوم للافتتاح الرسمي، حيث تفتح الأبواب أمام الضيوف وعشاق المغامرة عند الـ12 ظهرا، ويتضمن البرنامج عروضا حية على مسرح «ويف وادي» بمشاركة فنانين سعوديين.

أما غدا 24 أبريل، فسيخصص للنساء والأطفال فقط، مع برنامج ترفيهي تقدمه طواقم نسائية بالكامل، حيث تفتح الأبواب عند الـ12 ظهرا، ويشمل عرضا حيا لإحدى الفنانات على مسرح «ويف وادي»، بالإضافة إلى إقامة عرض أزياء تقدمه علامة «لانوك».

وفي يوم السبت 25 أبريل، تستضيف أكواريبيا فعالية «سبلاش فيست» المخصصة للعائلات، التي تعد الحدث الأبرز ضمن برنامج الافتتاح، حيث تقدم باقة واسعة من الأنشطة الترفيهية المصممة لجميع أفراد الأسرة، مع عرض رئيسي سيقام على مسرح «ويف وادي»، وتفتح الأبواب عند الـ12 ظهرا. وفيما يتعلق بالتذاكر، تبدأ أسعار البالغين من 275 ريالا سعوديا، فيما تبدأ أسعار الأطفال (4 - 11 عاما) من 170 ريال، مع دخول مجاني للأطفال دون سن 4 سنوات، وذلك عند الحجز عبر الموقع الالكتروني

aquarabiaqiddiyacity.com أو من خلال التطبيق الرسمي للمتنزه. وتفتح أكواريبيا أبوابها يوميا من الـ12 ظهرا حتى 8 مساء، مع تخصيص يوم الجمعة للنساء والأطفال فقط، كما توفر مجموعة من الإضافات المميزة لتعزيز تجربة الزوار، تشمل إمكانية ترقية التجربة للاستمتاع بالكابانات الفاخرة، وخدمة «أكوا فاست باس» لتخطي طوابير الانتظار، إلى جانب تجربة ركوب الأمواج، وجميعها متاحة داخل المتنزه.