شكرا لقرائتكم خبر «فنون الدمام» تستعرض المشهد الفني المحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جمعية الثقافة والفنون بالدمام، ضمن مبادرة «الشريك الأدبي»، جلسة فنية، بمناسبة اليوم العالمي للفن.
وتناول اللقاء موضوعات متنوعة أبرزها ما يشهده قطاع الثقافة والترفيه في المملكة من دعم غير مسبوق، أسهم في نقل الفنون السعودية إلى مصاف العالمية.
وأشار اللقاء إلى المهرجانات والفعاليات والورش التدريبية التي تقدم في مختلف مناطق المملكة، وأهمية تجربة المسرح، والدراما، والأعمال الخليجية من ناحية تميزها، و تطويرها، والثقة في الكاتب المحلي والمنتج المحلي، وفتح أبواب الجمعية للشباب والمواهب واحتضانهم وهذا مما يكون له أثر على المشهد الفني.
كما جرى الحديث عن النهضة الفنية والثقافية التي تشهدها المملكة، وما يقدم في سبيل تحقيق الرؤية والاهتمام بالأجيال الفنية والثقافية، وما صنعته من تاريخ ومسيرة للبلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر «فنون الدمام» تستعرض المشهد الفني المحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.