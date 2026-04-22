«فنون الدمام» تستعرض المشهد الفني المحلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جمعية الثقافة والفنون بالدمام، ضمن مبادرة «الشريك الأدبي»، جلسة فنية، بمناسبة اليوم العالمي للفن.

وتناول اللقاء موضوعات متنوعة أبرزها ما يشهده قطاع الثقافة والترفيه في المملكة من دعم غير مسبوق، أسهم في نقل الفنون السعودية إلى مصاف العالمية.

وأشار اللقاء إلى المهرجانات والفعاليات والورش التدريبية التي تقدم في مختلف مناطق المملكة، وأهمية تجربة المسرح، والدراما، والأعمال الخليجية من ناحية تميزها، و تطويرها، والثقة في الكاتب المحلي والمنتج المحلي، وفتح أبواب الجمعية للشباب والمواهب واحتضانهم وهذا مما يكون له أثر على المشهد الفني.

كما جرى الحديث عن النهضة الفنية والثقافية التي تشهدها المملكة، وما يقدم في سبيل تحقيق الرؤية والاهتمام بالأجيال الفنية والثقافية، وما صنعته من تاريخ ومسيرة للبلاد.