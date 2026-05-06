شكرا لقرائتكم خبر تقنيات مراقبة الهواء والضوضاء.. عنوان أسبوع البيئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في “أسبوع البيئة”، عن أبرز التقنيات الحديثة التي يستخدمها مفتشيه في أربع مدن سعودية للرقابة على الضوضاء والعناصر الملوثة للهواء، عبر مشاركة الجمهور بدور هذه التقنيات في أربع معارض أقامتها منظومة البيئة في كل من الرياض وجدة والخبر والعلا.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي أن أهمية المشاركة تكمن في التعريف بالدور الحقيقي للالتزام البيئي وأثره على جودة الحياة، عبر مشاركة الجمهور في المناسبات البيئية تعزيز الوعي البيئي وترسيخ السلوكيات المستدامة لخفض الضوضاء ورفع مستوى جودة الهواء.

وأشار المطرفي إلى أن شعار أسبوع البيئة (أثرك أخضر)، كان السبب في أن نبرز للعامة أهم المهام التي نقوم بها وذات علاقة وثيقة بالحياة اليومية للناس، مثل أجهزة قياس جودة الهواء والضوضاء، مضيفاً بأن بيان ذلك للجمهور من مختلف الأعمار من شأنه أن يسهم في فهم الطرق العلمية التي تراقب على مدار الساعة الملوثات التي تحيط بهم، وما هو الدور المناط بهم للتعامل مع الانبعاثات الملوثة للهواء أو مصادر الضوضاء وكيفية الإبلاغ عنها عبر رقم البلاغات البيئية 988.

وبين المطرفي أهمية التواصل مع الجمهور لرفع الالتزام بأنظمة البيئة في كافة الأنشطة التي يقومون بها، والكشف عن أدوار الجهات الرقابية والحلول اللازمة لمعالجة التحديات المؤثرة على الأوساط البيئية الماء والهواء والتربة. مشيراً إلى أن المركز نفذ 7 مبادرات وطنية ضمن برنامج التحول الوطني للحد من التلوث بمختلف أنواعه، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة الميدانية والتقنية والتي أسهمت في خفض المخالفات البيئية بنسبة 32% رغم توسع الأنشطة الاقتصادية ما يعكس التحول النوعي في منهجية العمل الرقابي نحو تعظيم الأثر بدلاً من التركيز على الكم.

ويهدف المركز أثناء أسبوع البيئة أن يصل أثر هذه المعلومات إلى أكبر شريحة من الجمهور وأن يكونون شركاء فاعلين في رفع مستوى الامتثال البيئي، عبر استمرارهم في متابعة حسابات المركز الرسمية لمعرفة أفضل الممارسات التي تسهم في حماية مواردنا الطبيعية وأثر ذلك على جودة الحياة.