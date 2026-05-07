«تقنية البنات» بالرياض تنظم معرض «انطلاق الأعمال» لتعزيز ريادة الأعمال لدى الخريجات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الكلية التقنية للبنات بالرياض معرض «انطلاق الأعمال»، ضمن جهودها في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، واستعراض تجارب خريجات نجحن في تحويل مهاراتهن إلى مشاريع قائمة في سوق العمل.

واستعرض المعرض مجموعة من المشاريع الابتكارية في تخصصات متعددة قدمتها خريجات الكلية، حيث تمكن عدد منهن من إطلاق مشاريعهن الخاصة بعد التخرج، في تجسيد لمخرجات التدريب التقني ودوره في دعم العمل الحر وخلق فرص اقتصادية مستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري. وتضمن المعرض منطقة للمساحات التجريبية، احتضنت نماذج تطبيقية لمشاريع الخريجات، وأتاحت بيئة تفاعلية لعرض المنتجات والخدمات واختبارها أمام الزوار، بما يعزز فرص تطويرها ومواءمتها مع احتياجات السوق، ويمنح الخريجات تجربة عملية تحاكي الواقع الريادي. بدوره أكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض المهندس بدر العبدالواحد، أن المعرض يجسد نجاحات الاستثمار في التدريب التقني، مبينا أن المشاريع التي تقودها الخريجات تعكس جودة التأهيل وكفاءة المخرجات، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.

من جانبها، أوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات بالرياض أسماء حكمي، أن المعرض يمثل مرحلة ما بعد التخرج، ويبرز قدرة الخريجات على المنافسة وإطلاق مشاريع ناجحة، مشيرة إلى حرص الكلية على توفير بيئة تدريبية محفزة تدعم الابتكار والاستقلال المهني. ويعد المعرض منصة تفاعلية تبرز نماذج ملهمة لخريجات اقتحمن مجال ريادة الأعمال، كما يفتح المجال لتعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة لدعم المشاريع الناشئة، وتمكين الطاقات الوطنية الشابة من الإسهام في مسيرة التنمية.