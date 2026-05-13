لتطوير الكوادر الوطنية.. المركز الوطني للفعاليات يوقّع مذكرة تفاهم مع جامعة اليمامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقّع المركز الوطني للفعاليات مذكرة تفاهم مع جامعة اليمامة، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل الأكاديمي، بما يسهم في تطوير الكوادر الوطنية ودعم احتياجات قطاع الفعاليات.

وتأتي هذه المذكرة في إطار سعي الجانبين إلى بناء شراكات فاعلة بين القطاعين الأكاديمي والعملي، بما يدعم تبادل الخبرات وتنمية القدرات البشرية وفق أفضل الممارسات.

وتهدف المذكرة إلى إتاحة فرص تدريبية لمنسوبي المركز وفق التخصصات المتوفرة لدى الجامعة، وبما يتوافق مع البرامج الدراسية المعتمدة، بما يسهم في تطوير مهاراتهم ورفع جاهزيتهم المهنية.

كما تتضمن المذكرة تقديم مزايا تعليمية، تشمل منح خصومات على برامج الماجستير لمنسوبي المركز، وبرامج البكالوريوس لذويهم، وفق البرامج الدراسية المعتمدة، وبما يتوافق مع شروط ومعايير القبول لدى الجامعة.

وفي جانب التعاون المؤسسي، تتيح المذكرة لجامعة اليمامة المشاركة في الفعاليات التي ينظمها المركز، للتعريف بأنشطتها وعرض الفرص الوظيفية والتجارب الناجحة، وذلك دون مقابل.

ويعكس ذلك حرص المركز الوطني للفعاليات على تعزيز الشراكات مع الجهات التعليمية، وتمكين الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تطوير قطاع الفعاليات ورفع مستوى الاحترافية فيه، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويُعد المركز الوطني للفعاليات جهةً معنية بتطوير قطاع الفعاليات في المملكة، من خلال تمكين الجهات ورفع جودة التجارب، بما يسهم في دعم نمو القطاع واستدامته.