شكرا لقرائتكم خبر سائق الراليات السعودي حمزة باخشب يؤكد جاهزيته لرالي الأردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انهى السائق السعودي الشاب حمزة عبدالله باخشب استعداداته لخوض منافسات رالي الأردن ، الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات (MERC)، خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو الجاري.

ويواصل حمزة باخشب تطوير إمكانياته وخبراته من خلال مشاركاته في البطولات المحلية والشرق أوسطية، حيث يخوض موسمه الأول الكامل في بطولة الشرق الأوسط للراليات، محاولاً تطوير إمكانياته بعد كل مشاركة بعيداً عن ضغوطات المنافسة على المراكز الأولى، والاستفادة من التجارب وكسب المزيد من الخبرة.

*ويشارك باخشب بدعم من الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، إلى جانب باخشب لرياضة المحركات،* حيث سيخوض المراحل الصعبة لرالي الأردن على الطرق الحصوية في مناطق البحر الميت ووادي الأردن بمعنويات عالية، مستخدماً سيارة تويوتا (جي ار يارس) فئة Rally2 يرافقه ملاحه الإيرلندي لوركان مور.

وحالياً يحتل حمزة باخشب المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط 2026، برصيد 42 نقطة بعد جولتين في عُمان وقطر، في موسمه الأول لهذه البطولة العريقة والتي تمتد باقي جولاتها إلى لبنان وقبرص والسعودية من هذا العام.

وحول مشاركته في هذا الرالي مع ملاحه الأيرلندي لوركان مور، أكد حمزة باخشب أنه يسعى لتقديم مشاركة مميزة في هذا الرالي، ومعبرًا عن تطلعه إلى تحقيق نتيجة إيجابية وكسب المزيد من التجارب الإيجابية لاسيما وأنه في موسمه الأول، إلى جانب تعزيز خبرته التنافسية في عالم الراليات.