السعودي حمزة باخشب يعتلي منصة التتويج في رالي الأردن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل السائق السعودي الصاعد حمزة عبد الله باخشب تألقه وانطلاقته بثبات في المشاركات الخارجية، بعدما استطاع حصد المركز الثالث في ختام منافسات رالي الأردن، الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات (MERC)، بعد 12 مرحلة خاصة صعبة على الطرق الحصوية.

باخشب بصحبة ملاحه الأيرلندي لوركان مور، وعلى متن سيارة تويوتا "جي آر يارس" فئة Rally2، استطاع إنهاء الرالي محققاً المركز الثالث بزمن قدره 2:27:01.0 ساعة.

وحافظ باخشب على المركز الثالث منذ المرحلة الأولى الافتتاحية للجولة الثالثة، رغم تعرضه لانثقابين في الإطارات الأمامية، وفي ظل الحرارة الشديدة والغبار على الطرق الحصوية الصعبة في منطقتي وادي الأردن والبحر الميت، لينهي السباق على منصة التتويج بالمركز الثالث.

وبهذه النتيجة، بقي باخشب، الذي يحظى بدعم من الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، في المركز الثاني للترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط للراليات (MERC)، وذلك في أول موسم كامل له في البطولة.

وأعرب باخشب عن سعادته بضبط سرعته في كل مرحلة وفقًا لحالة الطرق الصعبة، وحرصه على تجنب الصخور المتناثرة التي أُلقيت على مسار السباق، لا سيما في الجولة الثانية من كل مرحلة بعد الظهر.

وقال في تصريح عقب الختام: "أنا سعيد للغاية بهذه النتيجة. لقد كانت المنافسة قوية والرالي ممتعًا للغاية. شهدنا الكثير من الصعود والهبوط، وكانت المراحل صعبة للغاية. أما أمس فكانت الأمور سلسة والسرعة جيدة. في المرحلة الأولى تعرضنا لثقبين في الإطارات الأمامية، وفي المرحلة الثانية تعرضنا لثقب في الإطار الخلفي الأيمن، وكانت السيارة تنزلق طوال المرحلة."

وأضاف: "على الرغم من أن هدفي الرئيسي هو اكتساب أكبر قدر من الخبرة في موسمي الأول، إلا أن النقاط التي حصلنا عليها ترفع من طموحي لتحقيق الأفضل في باقي جولات البطولة في لبنان وقبرص وعلى أرضنا في المملكة العربية السعودية.