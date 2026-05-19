شكرا لقرائتكم خبر "ليدار للاستثمار" تشارك ضمن الوفد السعودي في "المنتدى الحضري العالمي" الثالث عشر بأذربيجان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك شركة "ليدار للاستثمار" ضمن الوفد الرسمي للمملكة العربية السعودية في أعمال المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر (WUF13)، الذي تستضيفه مدينة باكو في جمهورية أذربيجان خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو 2026، بمشاركة دولية واسعة من الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء وصنّاع القرار المعنيين بمستقبل المدن والتنمية الحضرية المستدامة.

وتأتي مشاركة "ليدار" ضمن وفد وطني رفيع المستوى تقوده وزارة البلديات والإسكان، برئاسة معالي الوزير الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص، في إطار إبراز التجربة السعودية في تطوير المدن وتعزيز جودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وخلال المنتدى، تستعرض "ليدار للاستثمار" محفظتها التطويرية ومبادراتها النوعية في قطاع الإسكان والتخطيط الحضري، مسلّطة الضوء على رؤيتها في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة ترتكز على جودة الحياة وتواكب مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة في المملكة، انطلاقاً من دورها كشريك فاعل في بناء مستقبل المدن.

وفي إطار رؤيتها للتطوير الحضري المتكامل، تستعرض الشركة حلولها في تطوير وجهات سكنية تواكب النمو السكاني، وتعزز كفاءة استخدام الأراضي، إلى جانب توظيف التقنيات الذكية والمنصات الرقمية في تطوير المشاريع السكنية.

تتبنى ليدار نهجًا متكاملًا يعزز مفاهيم الاستدامة البيئية عبر تطوير مشاريع عمرانية حديثة ترتكز على معايير البناء المستدام، ورفع كفاءة الطاقة، وابتكار مجتمعات سكنية أكثر توازنًا وجودة للحياة، إضافة إلى سعيها في بناء وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وصناعة أثر يمتد للمستقبل.

وعلى مستوى أعمالها، تمتلك "ليدار للاستثمار" محفظة تطويرية تضم 7 مشاريع نوعية في عدد من مدن المملكة، من بينها 6 مشاريع بالشراكة الاستراتيجية مع شركة (NHC)، تسهم في تطوير مجتمعات حضرية مستدامة، بأكثر من 5,000 وحدة سكنية موزعة على 6 مدن رئيسية في المملكة. إلى جانب محفظة أراضِ تتجاوز 878 ألف متر مربع في شمال بريدة.

كما تعمل الشركة حاليًا على تطوير مشاريع نوعية، من أبرزها مشروع «أبراج ليدار» في مدينة الرياض، على مساحة تتجاوز 11,700 متر مربع، ليشكل وجهة حضرية واستثمارية متكاملة تعكس توجهات التطوير الحديثة وتواكب تطلعات السوق العقاري في المملكة.

وتواصل «ليدار» من خلال هذه المشاركة ترسيخ مكانتها كمطور عقاري يصنع أثراً مستداماً يتجاوز حدود البناء، عبر تطوير وجهات عمرانية متكاملة تُثري جودة الحياة، وتُعيد تشكيل التجربة السكنية بمعايير عصرية، انسجاماً مع تطلعات المستقبل ومستهدفات التنمية الوطنية.

ويُعد المنتدى الحضري العالمي أكبر منصة دولية تُعنى بقضايا التنمية الحضرية المستدامة، حيث أُطلق عام 2001 وينعقد كل عامين بتنظيم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، بهدف تعزيز الحوار العالمي وتبادل الخبرات لمعالجة تحديات التحضر وتسريع تحقيق التنمية المستدامة في المدن، وتشهد نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 160 دولة، مع توقع حضور يتجاوز 25 ألف زائر، ضمن فعاليات تمتد عبر جلسات رفيعة المستوى وورش عمل ومنصات متخصصة.

