جزيرة أبو شوراية.. وجهة طبيعية بفرسان ترسمها النوارس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على بعد نحو 10 كلم شرق جزيرة فرسان، تبدو جزيرة أبو شوراية واحدة من المواقع البحرية التي تحتفظ بطبيعتها الهادئة وملامحها البكر، حيث يتشكل لسان رملي أبيض يربط أطراف الجزيرة وسط مياه صافية، في تكوين طبيعي يمنح المكان حضوره البصري الخاص داخل المشهد البحري لجزر فرسان، فيما يحتل شاطئ النوارس واجهة التجربة بوصفه أحد أبرز المواقع الطبيعية التي تجمع بين صفاء البحر وسكون المكان.

ويستمد الشاطئ اسمه من الحضور اللافت لطيور النورس التي تتجمع على امتداد الرمال البيضاء وفي الأطراف الساحلية الهادئة، لتصبح جزءا من المشهد الطبيعي للمكان، في صورة تعكس حيوية البيئة البحرية التي تحتفظ بها الجزيرة بعيدا عن الازدحام والصخب. وتكشف المشاهد الطبيعية للجزيرة ملامح تكوينها الساحلي الفريد، حيث تمتد الرمال البيضاء بين التكوينات الصخرية الضحلة، وتحيط بها المياه الهادئة، فيما تبدو الأعماق القريبة واضحة للعين، ما يجعل أبو شوراية محطة جاذبة للرحلات البحرية القصيرة وتجارب الاستكشاف الساحلي والتصوير الطبيعي في أرخبيل فرسان.

وتتميز الجزيرة بطبيعتها الساحلية المفتوحة وتنوع تكويناتها الرملية والمنخفضات البحرية الهادئة، إلى جانب بيئتها الفطرية التي تمنح المكان خصوصيته؛ إذ تتحرك الكائنات الساحلية الصغيرة على الرمال الرطبة، فيما تبدو أسراب النوارس وكأنها جزء من الإيقاع اليومي للشاطئ، تتحرك بهدوء مع المد والجزر، وتمنح الزائر إحساسا بقرب الطبيعة في صورتها الهادئة.