فعاليات ومحاضرات علمية تعزز الوعي بـ«يوم المناعة»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقامت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في كلية العلوم الطبية التطبيقية، فعالية «يوم المناعة» ضمن جهود الجامعة في نشر الوعي الصحي والعلمي وتعزيز الثقافة المجتمعية المرتبطة بعلم المناعة.

وسلطت الفعالية التي نظمت بالتعاون مع مركز الملك فهد للبحوث الطبية، ومركز الابتكار التقني للطب الشخصي، الضوء على أهمية جهاز المناعة ودوره الحيوي في الوقاية من الأمراض، إلى جانب تعزيز التواصل العلمي بين المختصين والباحثين والمهتمين، عبر منصة معرفية تفاعلية تجمع الخبراء بالجمهور مباشرة.

وشهدت الفعالية حضورا لافتا وتنوعا في البرامج التوعوية والعلمية، حيث تضمنت محاضرات تخصصية، وجلسات نقاش تفاعلية، ومسابقات تثقيفية، إضافة إلى جولات تعريفية داخل المعامل البحثية، في خطوة تهدف إلى تبسيط المفاهيم العلمية ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأحدث التطورات في مجال المناعة والتقنيات الطبية الحديثة.

كما ناقش اللقاء العلمي عددا من المحاور المتخصصة تحت عنوان «التشخيص والعلاجات المناعية»، شملت أحدث تقنيات التشخيص المناعي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والعلاجات المناعية والخلوية، وتقنيات التحرير الجيني «كريسبر»، وتقنيات النانو واللقاحات، إلى جانب استعراض بدائل المضادات الحيوية، وتأثير العوامل البيئية على صحة الجهاز المناعي.