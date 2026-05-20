توزيع 19 ألف مادة توعوية للحجاج القادمين عبر ميناء جدة الإسلامي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة، أعمال استقبال الحجاج القادمين عبر ميناء جدة الإسلامي، وزعت خلالها 19,761 مادة توعوية وإرشادية، ضمن الجهود المتواصلة لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير رحلتهم الإيمانية منذ لحظة وصولهم إلى المملكة.
وشملت المواد الموزعة كتيبات وإصدارات توجيهية تهدف إلى تعزيز وعي الحجاج بمناسك الحج، وإيصال الرسائل الإرشادية التي تعينهم على أداء شعائرهم بكل يسر وطمأنينة، إلى جانب التعريف بالخدمات الدعوية والتوعوية التي تقدمها الوزارة للحجاج.
وتأتي هذه الجهود ضمن البرامج الميدانية والتوعوية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف منافذ المملكة، لتقديم خدمات دعوية وإرشادية متكاملة تسهم في توعية الحجاج وتيسير أدائهم للمناسك وفق المنهج الشرعي الصحيح.
