"سار" تعلن الجاهزية التشغيلية الكاملة لقطار المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج 1447هـ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار" الجاهزية التشغيلية الكاملة لقطار المشاعر المقدسة، وبدء تشغيله الفعلي لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج 1447هـ، في خطوة تعكس استعداد المنظومة لتوفير خدمة تنقل آمنة وموثوقة.

واستكملت "سار" جاهزيتها بالتنسيق والتكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها الجهات الأمنية والخدمية المختصة، حيث نفذت ثلاث عمليات محاكاة متكاملة تحاكي ظروف موسم الحج بدقة عالية؛ بهدف اختبار الأنظمة والقطارات والمحطات وتعزيز كفاءة التشغيل، بما يضمن انطلاقة آمنة وفعّالة خلال الموسم.

ويعمل قطار المشاعر المقدسة وفق خمس حركات تشغيلية مختلفة، جرى تصميمها بما يتوافق مع أنماط تنقل الحجاج بين المشاعر حسب النسك الذي يؤدونه، ويُعد أحد الركائز الأساسية لتنقل الحجاج داخل المشاعر المقدسة، حيث ينفذ القطار خلال موسم الحج ما يزيد على (2000) رحلة لنقل أكثر من مليوني راكب، ضمن منظومة تشغيلية دقيقة تسهم في إدارة الحشود بكفاءة عالية.

واستكملت "سار" أعمال الصيانة والاختبارات الدقيقة لجميع مرافق المشروع ومحطاته، للتأكد من جاهزيتها واستيفائها لمتطلبات السلامة ومعايير الجودة، حيث يربط القطار بين تسع محطات موزعة على مشاعر عرفات ومزدلفة ومنى، وتصل المحطة الأخيرة في منى إلى الدور الرابع من جسر الجمرات، بما يعزز انسيابية حركة الحجاج وسلامتهم.

ويُسهم قطار المشاعر المقدسة في تسهيل تنقل ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدسة بكفاءة عالية، حيث يعمل بأسطول مكوّن من (17) قطارًا بطاقة استيعابية تصل إلى (3000) راكب لكل قطار، وبقدرة نقل جماعية تتجاوز (72) ألف راكب في الساعة الواحدة، مما يعزز انسيابية الحركة ويقلل الازدحام داخل المشاعر، ويُسهم في رفع مستويات السلامة وتحسين تجربة تنقل الحجاج.

ويأتي تشغيل قطار المشاعر المقدسة ضمن منظومة متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن، تسهم في رفع كفاءة التنقل وإدارة الحشود وتحقيق أعلى مستويات السلامة، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تقديم حلول نقل فعالة وموثوقة تُسهم في تيسير تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة بكل يسر وطمأنينة.

يُذكر أن تشغيل وصيانة قطار المشاعر المقدسة أُسند إلى الخطوط الحديدية السعودية "سار" بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (538) وتاريخ 16 / 9 / 1440هـ، في إطار تعزيز كفاءة التشغيل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وكانت الخطوط الحديدية السعودية "سار" أعلنت في وقتٍ سابق خطتها التشغيلية لقطار الحرمين السريع خلال موسم حج 1447هـ، والتي تتضمن توفير أكثر من (2.21) مليون مقعد عبر تشغيل ما يزيد على (5300) رحلة، على مسار يمتد لنحو (453) كيلومترًا، حيث يُعد القطار أحد أسرع القطارات في العالم بسرعة تبلغ 300 كيلومتر في الساعة.