الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تستقبل طلبة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في "آيسف 2026"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني طلبة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة المشاركين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2026”، ضمن مخرجات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي الذي شاركت الهيئة في رعايته بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” وبالشراكة مع وزارة التعليم، في إطار جهودها الرامية إلى دعم الكفاءات الوطنية الواعدة، وتمكين منظومة البحث والتطوير والابتكار في المجالات ذات الأولوية الوطنية في الأمن السيبراني، جاء ذلك بحضور معالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، والأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الكريديس.

ورحب معالي محافظ الهيئة بالطلبة المشاركين في "آيسف 2026"؛ مؤكداً أن هذه الإنجازات تجسد ما يحظى به التعليم والبحث والابتكار وتطوير القدرات الوطنية من دعم ورعاية غير محدودين من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وتمثل امتداداً لرؤية وطنية تستثمر في الإنسان بوصفه الركيزة الأهم للتنمية المستدامة، ومثمناً في هذا السياق الدور الريادي الذي تضطلع به مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، وما تقوم به من جهود في اكتشاف ورعاية الكفاءات الوطنية ودعمها وتمكينها.

واستعرضت الهيئة خلال اللقاء دورها في تمكين منظومة البحث والتطوير والابتكار، وتحفيز الباحثين والمبتكرين في المجالات ذات الأولوية الوطنية في مجال الأمن السيبراني؛ بما يسهم في نمو صناعة الأمن السيبراني على المستوى الوطني.