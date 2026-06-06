شكرا لقرائتكم خبر المقهى الثقافي بتبوك يناقش دور الأدب في تعزيز الصحة النفسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقام المقهى الثقافي بمنطقة تبوك، الشريك الأدبي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، لقاء ثقافيا بعنوان «القراءة الأدبية بين الاستشفاء ونجاة الذات»، تناول أثر القراءة في تعزيز التوازن النفسي وبناء الوعي الذاتي، وذلك ضمن البرامج والفعاليات الأدبية الهادفة إلى ترسيخ الثقافة بوصفها جزءا من الحياة اليومية.

وشهد اللقاء الذي حضره عدد من المهتمين بالشأن الأدبي والثقافي بالمنطقة؛ استعراض العديد من المحاور، شملت مدخلا إلى مفهوم القراءة الأدبية والاستشفاء، ودور الأدب بوصفه مساحة للتعبير عن المشاعر، إضافة إلى القراءة كوسيلة للنجاة النفسية، وأثر القراءة الأدبية في بناء الذات وتعزيز القدرة على فهم التجارب الإنسانية والتعامل معها

بوعي أكبر.