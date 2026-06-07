شكرا لقرائتكم خبر البحر الأحمر يعزز الإقبال على الشواطئ والواجهات البحرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستقطب البحر الأحمر أعدادا متزايدة من العائلات والزوار الباحثين عن وجهات تجمع بين الاستجمام والترفيه والتجارب الساحلية المتنوعة، خاصة خلال فترة ما بعد عيد الأضحى، في ظل تنامي الأنشطة البحرية وتطور خدمات الشواطئ والمراسي وارتفاع الوعي بأهمية السلامة والمحافظة على البيئة البحرية.

وتشهد الشواطئ والواجهات البحرية خلال هذه الفترة إقبالا ملحوظا من الزوار الراغبين في مواصلة أجواء الإجازة، وسط اهتمام متزايد بتوافر الخدمات ووسائل السلامة وجودة التشغيل وسهولة الوصول إلى الأنشطة البحرية، بما يعزز مفهوم السياحة الساحلية الآمنة والمستدامة.

وأكدت الهيئة السعودية للبحر الأحمر أن تنظيم القطاع البحري يسهم في تطوير التجربة السياحية من خلال تطبيق معايير واضحة تعزز سلامة الزوار وتحافظ على البيئة البحرية، إلى جانب تمكين مقدمي الخدمات من العمل وفق اشتراطات وتراخيص ترفع جودة الخدمات وتدعم نمو القطاع.

وأوضحت الهيئة أن هذه الجهود تعكس التحول الذي يشهده البحر الأحمر بوصفه وجهة سياحية منظمة تتكامل فيها عناصر الترفيه والسلامة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز وعي الزوار بأهمية الالتزام بإرشادات السلامة والمحافظة على الشواطئ والكائنات البحرية والشعاب المرجانية، ويدعم استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.