شكرا لقرائتكم خبر 235 طنا يوميا من مياه زمزم استهلاك المصلين بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمات سقيا ماء زمزم للمصلين والزوار في المسجد النبوي، عبر منظومة تشغيلية متكاملة تضمن توفير الماء المبارك على مدار الساعة في مختلف المواقع داخل المسجد وساحاته.

وأوضحت الهيئة أن منظومة سقيا ماء زمزم في المسجد النبوي تستهلك يوميا نحو 796 ألف كأس مياه بلاستيكية، فيما يبلغ حجم توزيع واستهلاك مياه زمزم داخل المسجد النبوي نحو 235 طنا يوميا، لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من المصلين والزوار على مدار العام.

وأفادت بأن المنظومة تضم أكثر من 10 آلاف حافظة لماء زمزم موزعة داخل المسجد النبوي وساحاته، تخضع لعمليات تعبئة ومتابعة مستمرة، تضمن جاهزيتها واستمرارية توفير المياه للمستفيدين، إلى جانب إجراء فحوصات دورية للتأكد من سلامة وجودة مياه زمزم، باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المتخصصة في مجال فحص المياه. وبينت الهيئة أنها وفرت عددا من نقاط السقيا الثابتة داخل المسجد النبوي، تشمل نقطة ماء زمزم المبرد عند باب عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، ونقطة ماء زمزم غير المبرد عند باب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، إضافة إلى نقاط السقيا في سطح المسجد عند المخارج (25، 29، 34) للماء المبرد، وعند مخرج باب 8 للماء غير المبرد، بما ييسر وصول المصلين والزوار إلى ماء زمزم في مختلف المواقع.

وتأتي هذه الخدمات ضمن منظومة متكاملة تقدمها الهيئة للعناية بقاصدي المسجد النبوي، وتوفير الخدمات لهم وفق أعلى معايير الجودة، والكفاءة التشغيلية.