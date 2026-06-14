توزيع +374 ألف نسخة من المصاحف عبر مطار جدة منذ بدء مغادرة الحجاج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة من خلال مكتب أعمالها بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، 374,660 نسخة من هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة بمختلف الإصدارات على الحجاج المغادرين عبر المطار منذ بدء مغادرة الحجاج من 12 ذي الحجة وحتى 23 من ذي الحجة لعام 1447هـ, ضمن جهودها الرامية إلى توديع ضيوف الرحمن. وأوضحت أن الهدية تضمنت إصدارات متنوعة من المصحف الشريف الصادرة عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، بأحجام مختلفة، إلى جانب ترجمات لمعاني القرآن الكريم بأكثر من 80 لغة عالمية؛ بما يسهم في تمكين الحجاج من الانتفاع بكتاب الله تعالى وتدبر معانيه بلغاتهم المختلفة. ويأتي تقديم هذه الهدية في إطار العناية التي توليها المملكة بضيوف الرحمن، وامتدادا لرسالتها في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر كتاب الله تعالى، بما يجسد ما تقدمه من خدمات متكاملة للحجاج منذ قدومهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم.

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