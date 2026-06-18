شكرا لقرائتكم خبر «كفاءة» يستقبل المشاركات في جائزة كفاءة الطاقة 2026م ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل المركز السعودي لكفاءة الطاقة استقبال المشاركات المقدمة للدورة الثانية من جائزة كفاءة الطاقة 2026م، حيث تنوعت مشاركات الجهات المتقدمة في مختلف فئات الجائزة، ويعكس هذا الإقبال الاهتمام والوعي بأهمية الجائزة، ودورها في تحفيز الجهات والأفراد على تبني أفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي.

وفي إطار جهود المركز للتعريف بالجائزة واستقطاب المشاركات المتميزة من جميع الفئات المستهدفة، يعقد المركز بالتعاون مع غرفة الرياض ورشة عمل تعريفية بالجائزة وأهدافها وآلية التقديم عليها، وسيتم خلال الورشة التي ستنعقد الخميس المقبل بمقر غرفة الرياض الإجابة عن جميع الاستفسارات والأسئلة عن الجائزة.

ويستمر استقبال طلبات التقديم والمشاركة في الجائزة عبر منصتها الالكترونية eeaward.seec.gov.sa أو من خلال رابط الخدمات الالكترونية في الموقع الالكتروني للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك حتى يوم 18 يوليو 2026م.

وتتضمن دورة الجائزة لهذا العام 4 مراحل رئيسية بداية بمرحلة المشاركة واستقبال الطلبات، تليها مرحلة الفرز والتأهيل التي يتم فيها تقييم مدى استيفاء المتقدمين لمعايير المشاركة، ثم مرحلة التحكيم التي تعنى بدراسة المبادرات والمشاريع المقدمة وفق معايير دقيقة، وصولا إلى إعلان الفائزين وتكريمهم خلال احتفال يقام في ديسمبر القادم.

يذكر أن جائزة كفاءة الطاقة تستهدف القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي إضافة إلى الأفراد، وذلك عبر 3 مسارات رئيسية تشمل مسار الكفاءة والترشيد الذي يمنح للجهات التي حققت وفورات مستدامة في استهلاك الطاقة، ومسار التطوير والابتكار الذي يركز على الأفكار والمشاريع الابتكارية التي تسهم في رفع كفاءة الطاقة، ومسار التوعية والتأثير الذي يكرم المبادرات التي أسهمت في تعزيز الوعي بأهمية كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك.