مطار أبها يعزز الحراك السياحي والاقتصادي في صيف عسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد مطار أبها الدولي خلال موسم صيف عسير 2026 نشاطا تشغيليا متصاعدا، في مؤشر يعكس النمو المتواصل الذي تشهده المنطقة على المستويين السياحي والاقتصادي، مدفوعا بارتفاع الطلب على السفر وتوسع شبكة الرحلات الداخلية والدولية.

وأشارت شركة تجمع مطارات الثاني إلى أن المطار سيشهد خلال الفترة الممتدة من بداية يونيو حتى نهاية أغسطس 2026، تشغيل نحو 10 آلاف رحلة مجدولة على الاتجاهين، عبر أكثر من 1.8 مليون مقعد، مما يعكس المكانة المتنامية لمنطقة عسير بوصفها إحدى أبرز الوجهات السياحية في المملكة في موسم الصيف.

ويأتي هذا الزخم مدعوما بشبكة تشغيل واسعة تضم 15 وجهة دائمة على مدار العام، تشمل: الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، تبوك، دبي، الشارقة، الدوحة، مسقط، بورتسودان، القاهرة، سوهاج، الجيزة، أديس أبابا، إسطنبول، إلى جانب 3 وجهات موسمية خلال الصيف هي: طرابزون، الكويت، القصيم، بما يوسع خيارات السفر أمام الزوار والسياح.

ويؤكد هذا التنوع في الوجهات قدرة مطار أبها على ربط منطقة عسير بالأسواق المحلية والإقليمية، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية واستقطاب الزوار من داخل المملكة وخارجها، ويدعم نمو الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بقطاع السفر والسياحة، مثل الفنادق، والإيواء، والمطاعم، والنقل، والتجزئة، والفعاليات الموسمية.

ويخدم المطار شبكة واسعة من شركات الطيران تضم 11 ناقلا جويا هي: الخطوط السعودية، وطيران ناس، وطيران أديل، والعربية للطيران (الشارقة)، والعربية للطيران (مصر)، وأير كايرو، وفلاي دبي، وطيران النيل، والخطوط الجوية القطرية، وطيران السلام، وتاركو للطيران، إضافة إلى تشغيل طيران الجزيرة الكويتي خلال موسم الصيف، وهو ما يعزز الطاقة الاستيعابية ويرفع مستوى المنافسة في تقديم خيارات السفر. وتعكس هذه المؤشرات الدور المتنامي لمطار أبها الدولي بصفته بوابة رئيسة لمنطقة عسير، ومحركا مهما لتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية، بالتزامن مع ما تشهده المنطقة من فعاليات ومقومات طبيعية وثقافية تستقطب أعدادا متزايدة من الزوار خلال موسم الصيف.