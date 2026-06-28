مضامير المشي بنجران تسهم في تعزيز جودة الحياة والثقافة المجتمعية للسكان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عززت مضامير المشي المنتشرة بمدينة نجران ومحافظات المنطقة من نمط الحياة الصحي لدى الأهالي، ورفعت من جودة الحياة، وأسهمت في تعزيز الثقافة المجتمعية، وتنمية الوعي لديهم من خلال إقبالهم على المضامير لممارسة رياضة المشي سواء في الفترة الصباحية أو قبل غروب الشمس أو في الفترة المسائية، تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة واعتدال الجو بمدينة نجران، الأمر الذي شجع الأهالي من مختلف الأعمار من الجنسين بممارسة رياضة المشي في بيئة صحية آمنة وجاذبة. وتنتشر مضامير المشي على ضفاف وادي نجران، ومتنزه الملك فهد، ومتنزه الأمير جلوي، وعدد من الحدائق العامة، مما يجعلها خيارا مثاليا للمتنزهين ولممارسي رياضة المشي، حيث التنوع البيئي والطبيعي الذي يسهم في خلق أجواء مشجعة ومحفزة، تساعد على المشي لفترات زمنية مختلفة، فضلا عن إضفائها الشعور بالسعادة والصحة الجسدية.

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