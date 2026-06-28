شكرا لقرائتكم خبر 43 ممشى رياضيا بالباحة تدعم نشاط الأهالي في المواسم الدينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد المرافق العامة المخصصة للمشي في منطقة الباحة، خلال المواسم الدينية، إقبالا ملحوظا من الأهالي الذين يتوافدون لممارسة رياضة المشي، في أجواء حميمية، وبيئة آمنة ومهيأة تستوعب مختلف فئات المجتمع.

ويأتي هذا الإقبال امتدادا للجهود التي تبذلها أمانة منطقة الباحة في تنفيذ مشروعات تطويرية متكاملة للمماشي في مدينة الباحة ومحافظاتها ومراكزها التابعة؛ حيث بلغ إجمالي ما تم تنفيذه 43 ممشى، بأطوال تجاوزت 53 ألف م طولي، موزعة على عدد من المواقع الحيوية، بما يتيح خيارات متعددة لممارسة النشاط البدني بالقرب من الأحياء السكنية والمرافق العامة.

وتنوعت مناطق المشي المنفذة لتشمل ممشى الحاوية بمساحة 4500 م2، وممر مشاة بطول 900 م، ومساحات خضراء تزيد على 2000 م2، إلى جانب ممشى السعادة بطول 680 م، وممشى مخصص لذوي الإعاقة بطول 70 م، إضافة إلى ممشى الغيم، وممشى الجادة الذي يضم مسارا للدراجات بطول 1100 م ومرافق خدمية متكاملة، فضلا عن ممشى الغرب بطول 850 م، في موقع مرتفع يتميز بإطلالة جمالية.

وشملت أعمال التطوير تجهيزات داعمة لراحة وسلامة المرتادين، تضمنت أعمدة إنارة حديثة، ومقاعد للجلوس، وأحواضا زراعية، ومواقف للسيارات، ومرافق عامة؛ بما يعزز سهولة الوصول، ويراعي احتياجات مختلف الفئات. وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن هذه المرافق أصبحت وجهة رئيسة للأسر والشباب وكبار السن خلال شهر رمضان، مؤكدا حرص الأمانة على تهيئة هذه المواقع وفق معايير السلامة والجودة، مع تكثيف أعمال الصيانة والنظافة والرقابة الميدانية لضمان جاهزيتها على مدار الشهر الكريم.

ويعد المشي من الأنشطة البدنية الملائمة خلال المواسم الدينية؛ لما له من دور في تنشيط الدورة الدموية، وتحسين عملية الهضم، إلى جانب إسهامه في تعزيز الصحة النفسية والتخفيف من التوتر.