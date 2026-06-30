مزرعة سياحية في عسير تحصد جائزة HalalTrip الدولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت منطقة عسير إنجازا جديدا في قطاع السياحة بعد فوز إحدى مزارعها السياحية بجائزة HalalTrip People Awards 2026 الدولية، التي تمنحها منصة HalalTrip التابعة لشركة CrescentRating في سنغافورة، تقديرا للنماذج الملهمة التي أسهمت في تحقيق أثر نوعي في مجالات السياحة المستدامة، والمحافظة على الهوية المحلية، وتمكين المجتمعات.

ويأتي تتويج مزرعة «أعناب» السياحية بعسير تقديرا لما تمثله من نموذج رائد في السياحة الريفية المستدامة، من خلال توظيف المقومات الطبيعية والتراثية في تقديم تجربة سياحية متكاملة، وتعزيز المحافظة على البيئة، ودعم المجتمع المحلي، وإبراز الهوية الثقافية لمنطقة عسير، وذلك وفق معايير تقييم ركزت على الاستدامة البيئية، والأثر المجتمعي، والمحافظة على الهوية الثقافية، وجودة التجربة السياحية.

ورشحت هيئة تطوير منطقة عسير المزرعة الفائزة « أعناب» ضمن عدد من المنتجات والمبادرات السياحية، بناء على طلب الجهة المنظمة، في إطار التعاون مع منصة HalalTrip التابعة لشركة CrescentRating؛ بهدف تعزيز حضور منطقة عسير في المبادرات والجوائز الدولية، وإبراز منتجاتها وتجاربها السياحية المتميزة على المستوى العالمي.

وجرى تكريم المشروع في قمة Halal in Travel Global Summit 2026، حيث تسلم صاحب المزرعة محمد آل عبود، شهادة الجائزة، واستعرضت ضمن فعاليات القمة تجربة المشروع بوصفها أحد النماذج الملهمة في قطاع السياحة، ونشرت عبر المنصات الرسمية لـ HalalTrip، بما أسهم في إبراز منطقة عسير ومنتجاتها السياحية أمام جمهور دولي متخصص.