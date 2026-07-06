هيئة العقار تستضيف القمة العالمية للبروبتك 2026

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، تستضيف الهيئة العامة للعقار القمة العالمية للبروبتك (The Global Proptech Summit) في نسختها الثالثة، تحت شعار «عصر الأنظمة الذكية - Scaling Intelligence»، خلال الفترة 25 - 26 أكتوبر 2026م، في فندق ماندارين أورينتال الفيصلية بمدينة الرياض. وتأتي القمة امتدادا للدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في تطوير القطاع العقاري وتعزيز تبني التقنيات العقارية الحديثة، وتجسيدا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء قطاع عقاري أكثر ابتكارا واستدامة وجاذبية للاستثمار، وترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزا عالميا رائدا لصناعة التقنية العقارية. وستشهد القمة مشاركة أكثر من 200 متحدث من 85 دولة، إلى جانب أكثر من 100 جهة عارضة، كما تتضمن أكثر من 50 جلسة حوارية و40 ورشة عمل متخصصة، تستعرض أحدث الابتكارات والحلول التقنية المؤثرة في مستقبل القطاع العقاري. وستناقش القمة عددا من المحاور الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل التقنية العقارية، من أبرزها الذكاء الاصطناعي في إدارة الأصول وتشغيلها، والتوائم الرقمية وتطبيقاتها العملية، والعقارات الغامرة والتجارب التفاعلية، والمنصات والأسواق الرقمية، والأصول الذكية والمستدامة، وتقنيات العقار المتمحورة حول الإنسان، وحلول الإسكان الميسر، إلى جانب استشراف فئات الأصول المستقبلية ودور المملكة بوصفها بيئة تجريبية رائدة لتقنيات البروبتك الناشئة. يذكر أن القمة العالمية للبروبتك تعد من أبرز المنصات الدولية المتخصصة في التقنية العقارية، وتسهم في بناء شراكات نوعية بين المستثمرين والمبتكرين وصناع القرار، وتسريع تبني التقنيات الناشئة، وتعزيز الاستثمار والابتكار في القطاع العقاري، بما يدعم التنمية الحضرية المستدامة ويعزز تنافسية المملكة وريادتها العالمية في مجال التقنية العقارية ، ودعت الهيئة العامة للعقار المهتمين والمختصين والباحثين والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم إلى التسجيل والمشاركة في القمة والاطلاع على برنامجها موقعها الالكتروني.