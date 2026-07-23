أخبار من السعودية.. بلغاريا تدين تهديدات مليشيا الحوثي وتؤكد وقوفها إلى جانب المملكة

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الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:42 صباحاً كتب شريف احمد - أدانت بلغاريا التهديدات الأخيرة التي أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر، مؤكدة وقوفها الراسخ إلى جانب المملكة العربية السعودية.
وقالت الخارجية البلغارية في بيان لها: "يمثل الإعلان عن اعتزام فرض حصار بحري على مضيق باب المندب تصعيدًا غير مقبول، لما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة تتمثل في توسيع نطاق الصراع، وتهديد الأمن الإقليمي، والتجارة الدولية، والاقتصاد العالمي".
ودعت إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والعمل على خفض التصعيد بصورة فورية، حاثةً جميع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تعريض الأمن البحري لمزيد من المخاطر أو توسيع رقعة الصراع في المنطقة.
وقالت الخارجية البلغارية في بيان لها: "يمثل الإعلان عن اعتزام فرض حصار بحري على مضيق باب المندب تصعيدًا غير مقبول، لما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة تتمثل في توسيع نطاق الصراع، وتهديد الأمن الإقليمي، والتجارة الدولية، والاقتصاد العالمي".
مضيق باب المندبوشددت على ضرورة ضمان واحترام حرية الملاحة، بما في ذلك مضيق باب المندب، دون استثناء وبما يتفق تمامًا مع أحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS).
ودعت إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والعمل على خفض التصعيد بصورة فورية، حاثةً جميع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تعريض الأمن البحري لمزيد من المخاطر أو توسيع رقعة الصراع في المنطقة.